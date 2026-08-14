Sovereignty escala en la clasificación Longines de los mejores caballos de carreras del mundo

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El ranking Longines de los mejores caballos de carreras del mundo es el equivalente en las carreras de caballos a los rankings mundiales de otras grandes organizaciones deportivas, como el ranking ATP de tenis, el ranking mundial de golf, el ranking mundial de la FIFA para fútbol y el ranking mundial de la IRB de rugby.

Meridiano: Sovereignty se ubica en el sexto lugar

Sovereignty, con su victoria en el Whitney Stakes (G1) el pasado sábado 8 de agosto en el hipódromo de Saratoga, el caballo reinante del año de Godolphin, ha ascendido en la clasificación mundial de los mejores caballos de carreras de Longines, empatado con otros cuatro caballos en el sexto lugar con una calificación de 125.

Sin embargo, es importante señalar que, dentro del grupo de los líderes, Bow Echo (IRE) (tercero con 127 puntos), ha sido retirado de las pistas por lo que ubica a Sovereignty en la quinta casilla, igualado con Scandinavia, Notable Speech (GB) y Gastaad (GB), porque Nysos que también se ubica en este grupo con 125 puntos, ha sido retirado a la cría.

Meridiano: Ka Ying Rising y Ombudsman mantienen el liderato

Ka Ying Rising y Ombudsman están distanciados del grupo con 131 puntos, ambos especialistas en césped, por lo que Sovereignty, destaca como uno de los mejores ejemplares en tierra dentro de la clasificación según el Comité de Clasificación de los Mejores Caballos de Carreras del Mundo de Longines.

La estrella de las carreras de velocidad sobre césped de Hong Kong, Ka Ying Rising, que acumula una racha de 20 victorias consecutivas para el entrenador David Hayes y el propietario Ka Ying Syndicate, ha reanudado los entrenamientos tras un descanso programado, mientras que Ombudsman, de Godolphin, participará en el International Stakes (G1) del 19 de agosto en York, bajo la dirección de los entrenadores John y Thady Gosden.

Las clasificaciones completas, publicadas por la Federación Internacional de Autoridades Hípicas y que reflejan las carreras disputadas hasta el 9 de agosto, pueden observarse en la siguiente publicación: