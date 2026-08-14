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Es oficial: Paco López recibe beneficio luego de apelar la suspensión de 30 días

El jockey mexicano cumplirá la sanción la próxima temporada

Por

Darwin Dumont
Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 10:00 am
Es oficial: Paco López recibe beneficio luego de apelar la suspensión de 30 días
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Durante la tarde de este jueves se pudo conocer a través del periodista del DRF David Grening en su cuenta de “X”, que el jinete mexicano Paco López recibirá ajuste a la suspensión impuesta el pasado 3 de julio en la semana del opening week de Saratoga, en su temporada 87 del Summer Meet.

Saratoga: Paco López recibe reducción de sanción

Recordamos que el jinete Paco López, debido a un incidente que se desató al inicio de la recta final, cuando López conducía a la potranca I Love Giraffes durante la competencia del Wild Applause Stakes como parte de la programación del Día Inaugural del óvalo de Nueva York.  

Por esta situación, el jockey mexicano, recibió una suspensión de 30 días. Una vez conocida por su agente José García, apelaron y la misma fue reducida a tan solo 20 días. Este castigo se cumplirá durante la reunión de Saratoga de 2027. Es importante destacada que en 2022, la Comisión de Juegos estableció que las suspensiones deben cumplirse en la pista donde ocurrió la infracción.

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