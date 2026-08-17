Con la estelar en el bolsillo: Jhonathan Aray suma y sigue al frente entre los jinetes de La Rinconada

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Un despliegue de dinamismo y solvencia hípica marcó la tarde dominical en el Hipódromo La Rinconada. El óvalo capitalino albergó una emocionante cartela de 13 competencias que transcurrieron con absoluta normalidad y sirvieron de escenario para la culminación del ciclo de la Triple Corona Nacional.

El punto culminante de la reunión llegó con la disputa del Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I), en el que el tordillo Teniente Dan extendió un remate arrollador en los metros finales para cruzar la meta en primer lugar sobre los 2.000 metros de recorrido. Con esta demostración de potencia, el pupilo de la yunta integrada por el fusta Jhonathan Aray y el entrenador Riccardo D’Angelo conquistó el evento más codiciado de la jornada.

El 5y6 registró recaudación millonaria con dividendos lógicos

La afición hípica venezolana respaldó de manera masiva el tradicional juego de las mayorías. Las taquillas del 5y6 nacional registraron una impresionante cifra total de Bs 751.970.070,00, monto que refleja el constante entusiasmo de los apostadores en cada reunión de carreras. La jornada no deparó mayores sorpresas en el plano deportivo, pues los ejemplares de mayor preferencia del público impusieron su clase carrera tras carrera.

Esta regularidad en los resultados permitió que un nutrido grupo de aficionados acertara la combinación ganadora. Quienes completaron el cuadro con los seis de la fama se adjudicaron un dividendo exacto de Bs 35.151,36, mientras que los boletos que acumularon cinco aciertos obtuvieron un premio acumulado de Bs 2.129,02.

Protagonistas en la arena: Lugo Jr. y D’Angelo destacaron en la R32

El balance de profesionales dejó nombres propios en la cúspide de la efectividad durante la jornada dominical en Coche:

Jaime Lugo Jr. comandó la estadística de jinetes: El joven látigo lució imbatible en el tramo central del programa al conseguir un valioso doblete de victorias de forma consecutiva dentro del juego del 5y6 Nacional. El fusta guió con precisión a los purasangres Toda Una Rubia y Mister Will para convertirse en el fusta más destacado de la tarde.

Riccardo D’Angelo extendió su dominio entre los preparadores: El entrenador ratificó su gran momento en el aparato de establos al sumar dos triunfos a su registro personal. D’Angelo no solo mantuvo un ritmo victorioso a lo largo de la reunión, sino que aseguró la prueba reina de la tarde con el debutante en la lista de ganadores clásicos, Teniente Dan, éxito con el que le puso el sello definitivo a la temporada de la Triple Corona Nacional 2026.

Por su parte, el líder de la estadística, Jhonathan Aray, conquistó la prueba más relevante de la jornada y extendió a tres victorias su ventaja sobre sus perseguidores más cercanos.

Tabla de jinete: Cumplida la R32 Temporada La Rinconada