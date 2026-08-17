Pablo Andrade consigue su primera victoria después de 13 años en Estados Unidos

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Este domingo se disputaron ocho carreras en el hipódromo de Belterra Park, ubicado en Cincinnati, Ohio, en el cual el entrenador mexicano Pablo Andrade, en su presentación 11 de la temporada, consigue romper el maiden en yunta con el zuliano Santiago González en la séptima prueba de la jornada con el ejemplar Antonino, luego de 13 años ausentes del entrenamiento de pura sangre de carreras.

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Pablo Andrade retornó a la profesión el pasado miércoles 8 de julio de 2026. Con pocos ejemplares y con una llamativa efectividad hasta la victoria conseguida este domingo en Belterra Park, Andrade consigue su primer triunfo de la temporada.

Andrade, nacido en México, pero zuliano por crianza y afectos, desde su reaparecida suma un primero, dos segundos, un tercero en tan solo 11 presentados, con un porcentaje de WPS (winner, place, show) del 42%.

Desde el 2000 hasta el 2013, cuando marca su primera pausa como entrenador activo en Estados Unidos, logra 302 victorias en 1,809 actuaciones con una producción por encima de los $4,7 millones para sus conexiones.

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Andrande solo presentó al ejemplar Antonino en la séptima carrera de la jornada con la monta de Santiago González, para quedarse con un Claiming de $9,600 en distancia de una milla en pista de grama.

Antonino, un tordillo de tres años hijo del argentino Candy Ride, consigue su segunda victoria en once competencias para los colores ahora de Los Nietos Racing Stable LLC. El vástago de la yegua Anabella Queen por Wildcat Heir. El crono de la prueba fue de 1:39.19 y en la taquilla un pago de $6.20 al ganador.

Para esta semana, Pablo Andrade tiene tres compromisos en este óvalo. El miércoles comienza con su compromiso con Vasishing Wish con Santiago González. El jueves presenta a Vanessa’s Wish y el sábado ensilla a Street Moment, estos en yunta con la yegua panameña, Yarmarie Correa.