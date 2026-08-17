Muere el reconocido comentarista hípico y deportivo Vladimir Decán

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La hípica nacional recibe otro duro golpe. Este lunes 17 de agosto se conoció el fallecimiento de Vladimir Decán Gambús, recordado comentarista de carreras de caballos que trabajó junto a su padre, Virgilio Decán “Aly Khan”.

Su hermana, Ivanova Decán Gambús, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Vladimir tenía 65 años de edad al momento de su deceso. Además de ser recordado por su labor en Monitor Hípico Televisión, incursionó en otras disciplinas con el espacio de producción propia Conexión Deportiva, emitido por una planta televisora del oriente venezolano.

Trayectoria en el mundo del turf

Hijo del legendario “Príncipe de la Narración” y de Luisa Gambús, Vladimir Ylich —su nombre de pila— era el menor de tres hermanos. Sus primeros pasos en la televisión los dio a finales de la década de 1980 cuando, junto a su hermano mayor Igor intervino como comentarista en Monitor Hípico. De igual forma, estuvo vinculado a distintos establecimientos de cría.

Tras la repentina muerte de Igor en 1991, Vladimir asumió junto a su padre la moderación de la transmisión dominical de las competencias y del espacio de pronósticos Favoritos de Monitor Hípico, rol que desempeñó hasta el cese de las transmisiones hípicas en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en 2003.

Posteriormente, se dedicó a actividades ajenas al deporte y llegó a presidir la junta directiva de una compañía de seguros.

El grupo de publicaciones hípicas del Bloque Dearmas, liderado por Gaceta Hípica, expresa sus más sentidas condolencias a la familia Decán Gambús.