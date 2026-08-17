Récord histórico: Pagan 4.6 millones de euros por un potro emparentado con Scandinavia

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Según el portal de internet Racing Post, por intermedio del reconocido periodista especializado en caballos de pura sangre, James Thomas, informa desde la tercera y última sesión de la subasta de Deauville, que esta mañana el Coolmore y Godolphin protagonizaron una batalla histórica cuando un potro hijo de Wootton Bassett, emparentado con Scandinavia, ganador de la Gold Cup, batió el récord de la subasta de Arqana de agosto con un precio de 4.6 millones de euros.

El Coolmore se queda con esta valiosa pieza

La empresa del jeque Mohammed (Godolphin) ha dominado a sus antiguos rivales en la subasta de agosto de este año, con una inversión de 13.3 millones de euros que incluyó un par de adquisiciones de alto perfil que relegaron a Coolmore al segundo puesto. Sin embargo, en esta ocasión, MV Magnier no estaba dispuesto a ceder.

El récord de venta anterior fue el pasado año, cuando el Amo Racing pagó 3 millones de euros por una media hermana de Diamond Necklace, hija de Night Of Thunder. Ambos ejemplares, que batieron récords, fueron vendidos por Ecurie des Monceaux, que añadió a la madre de este potro, Deadly Nightshade, a su plantel de yeguas reproductoras.

La yegua, hermana de Scandinavia por Justify, había lucido los colores de Magnier durante su carrera de cuatro carreras con Joseph O'Brien. Deadly Nightshade, actualmente está preñada por Kingsman.