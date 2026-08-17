Hijo de Gun Runner que costó $1.9 millones ganó sobrado con Junior Alvarado en Saratoga

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La jornada de carreras del sábado en el hipódromo de Saratoga contó con una agenda de 12 carreras, en donde se disputaron varias selectivas como el Galway Stakes y el Christophe Clement Stakes G1 en su primera edición y la cual fue ganada por la francesa Survie con la monta del astro Manuel Franco y el entrenamiento de George Boughey.

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Previamente, en la carrera selectiva antes mencionada, se disputó un Maiden Special Weight de $115.000 para potros de dos años en distancia de 1.200 metros en arena, donde la victoria fue para el debutante Q.B Rocket del trainer Brad Cox para los colores de Spendthrift Farm y la monta del astro venezolano Junior Alvarado.

El potro ganó de punta a punta la prueba con una ventaja impresionante y dejó parciales de 22.66 en los primeros 400 metros, 45.88 en la media milla y los 1.000 metros en 57.92 para un tiempo final de 1:10.70 con un remate de 12.78 en los 200 metros finales para dejar dividendos de $4.72 a ganador, $2.96 el place y $2.38 el show de la carrera.

Q B Rocket es un producto del semental Gun Runner en la matrona Ginja por Quality Road, nacido el pasado 15 de marzo del 2024, y el cual fue criado en los espacios de GRS & Bob Baffert y comprado en las subastas de Kenneland en septiembre del año pasado por 1.9 millones de dólares por Spendthrift Farm y Franck Fletcher Racing.