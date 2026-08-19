Final de infarto: Item en plena sentencia se lleva el Juddmonte International Stakes

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Hoy dio inicio al Ebor York Festival, con una serie de carreras, dos de ellas con validez para la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series. Entre ellas, Juddmonte International Stakes (Gr.1), en la cual Item fue el protagonista de la carrera ante un final dramático para derrotar a Almaqam, para quedarse con un puesto para la Breeders' Cup Classic (G1).

Meridiano: Item sorprende en York

La cuarta carrera disputada en la mañana en el hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, recibió el Juddmonte International Stakes (Gr.1), para caballos de 3 y más años, en distancia de 2.000 metros con una bolsa de $1,875,000 a repartir; donde los caballos Ombudsman y Constitution River, cayeron ante los pies del ganador Item y su escolta Almaqam, que brindaron un final no apto para cardíacos.

El ejemplar Item, hijo de Frankel, defensor de los colores de sus criadores de Juddmonte Racing, superó a los dos grandes favoritos de la jornada, bajo la conducción del jinete Colin Keane y el entrenamiento de Andrew Balding.

Tal como se preveía por las condiciones de la pista, los ejemplares designados como líderes de ritmo imprimieron velocidad desde la partida. Item se ubicó cómodamente a la expectativa, aprovechando su gran afinidad por este circuito.

Al ingresar a la recta final de York, el esperado duelo cara a cara entre el campeón defensor Ombudsman y el potrillo clásico Constitution River comenzó a desvanecerse ante la exigencia de la prueba.

Colin Keane movió a Item a falta de 400 metros. El tresañero respondió con un remate sostenido por el centro de la pista, desbancando a los favoritos y resistiendo el avance tardío de Almaqam.

Con esta victoria, Item confirmó que su única derrota previa en el Epsom Derby fue un accidente aislado; ahora consolida un récord perfecto de 3-3 en la pista de York.