El York Ebor Festival recibe cuatro pruebas clasificatorias para la Beeders’ Cup

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Este miércoles, el hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, da inicio al “York Ebor Festival”, con una serie de carreras, cuatro de ellas con validez para la famosa “Win, and you’re in” (Gana y estás dentro) de las Series Breeders' Cup Challenge.

Breeders’ Cup: York reparte cuatro puestos para las Breeders

Esta semana se buscan cuatro nuevos clasificados para el Campeonato de Criadores a correrse el viernes 30 y sábado 31 de octubre en Keeneland, Kentucky. Estos nuevos centauros estarán participando a partir de este miércoles en el hipódromo de York, Inglaterra, en cuatro carreras para diferentes divisiones, gracias al programa de carreras denominado Series Breeders' Cup Challenge “Win, and you’re in” (Ganas, y estás dentro).

Las carreras son las siguientes:

Miércoles 19 de agosto

Juddmonte International Stakes (Gr.1), otorga un lugar para la Breeders’ Cup Classic (G1).

Tattersalls Acomb Stakes (Gr.3): el ganador se clasifica para la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1).

Jueves 20 de agosto

Se corre el Pertemps Network Yorkshire Oaks (Gr.1) donde la ganadora se clasifica para la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1).

Viernes 21 de agosto

Se disputa el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes (Gr.1), que clasifica al ganador para la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1).