Tres gemas y tres campeones: El balance de la Triple Corona Nacional en La Rinconada

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El ciclo de la Triple Corona Nacional representa una de las citas de mayor envergadura y tradición en el calendario del turf venezolano. Cada temporada, la afición y los especialistas siguen con enorme expectativa el desarrollo de esta trilogía selectiva, motivados por la posibilidad de presenciar la consagración de un nuevo triplecoronado.

Esta hazaña queda reservada exclusivamente para los ejemplares capaces de mantener un nivel superlativo en distancias progresivas. Sin embargo, las ediciones recientes han dejado al descubierto un panorama de alta paridad y giros inesperados en las pistas de La Rinconada.

El antecedente de 2025: Lesión sorpresa y cierre inédito

La temporada 2025 sirvió como preludio de este fenómeno de dispersión en los triunfos. En aquella oportunidad, el tordillo El Relámpago abrió el ciclo con una demostración de autoridad al adjudicarse el Clásico José Antonio Páez (Grado I). No obstante, una infortunada lesión marginó al pistero del resto de la contienda y frustró toda aspiración de coronación.

La vacante en el segundo peldaño, el Clásico Cría Nacional (Grado I), abrió paso a una verdadera sorpresa: el ejemplar Maple Grove logró romper su condición de perdedor precisamente en la prueba de aliento.

Para bajar el telón de aquella edición, Isobárico extendió un sólido remate en los 2.000 metros del Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I), sellando así un ciclo en el que tres purasangres diferentes se repartieron las tres gemas de la hípica nacional.

La edición 2026 calcó el libreto: Diversidad de vencedores en el óvalo capitalino

Lejos de romper la tendencia, la campaña 2026 ofreció un desarrollo conceptualmente idéntico en el óvalo de Coche. El primer paso de la trilogía, el Clásico José Antonio Páez, quedó en manos de Pontevecchio, ejemplar que lució superior en la distancia millera y perfiló su nombre como el primer gran aspirante del año.

Sin embargo, el Clásico Cría Nacional cambió el rumbo de la historia cuando Big Valdi impuso su ley en la segunda gema y frenó las pretensiones de un reinado absoluto.

La estocada final del ciclo llegó en el Clásico República Bolivariana de Venezuela, donde el alazán Teniente Dan emuló la hazaña lograda por Maple Grove un año atrás (Pero en eventos diferentes) : Ingresó a la nómina de la competencia en calidad de perdedor y logró una victoria de alto impacto sobre el tiro de 2.000 metros. Con este resultado, el turf nacional encadena dos temporadas consecutivas sin un dominador único en la Triple Corona.

Se cierra un ciclo: La Rinconada Potros y Potrancas

Este comportamiento ratifica la enorme paridad que caracteriza a la generación de relevo en el turf nacional. La obtención de una Triple Corona exige una combinación perfecta de precocidad, salud inquebrantable y adaptabilidad al aumento paulatino de los metros, exigencias que han dejado la vara muy alta en las últimas dos campañas. De este modo, la afición venezolana renueva sus esperanzas para el próximo ciclo, en espera de aquel purasangre excepcional capaz de romper la racha y escribir su nombre con letras de oro en la historia del hipismo capitalino.