La Rinconada recibe a dos pisteros de alto nivel para el cierre de temporada

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El óvalo de Coche se alista para el arribo de dos destacados pisteros procedentes del hípico norteamericano. A través de sus plataformas digitales, el analista y propietario José Farache hizo oficial el traslado a suelo venezolano de los ejemplares Excite y Timeout, dos piezas de linaje selecto que continuarán su campaña deportiva en el Hipódromo La Rinconada para elevar el nivel competitivo de los eventos de máxima jerarquía.

Excite: Origen selecto y pedigree de clase mundial para la cuadra de Óscar Manuel González

La llegada de Excite representa uno de los aportes genéticos más importantes en las importaciones recientes de la hípica nacional. Este Purasangre es hijo del cotizado sire Speightstown en la corredora estelar Elate, una descendiente de Medaglia d'Oro que produjo más de 2,6 millones de dólares en premios tras adjudicarse citas de la talla del Alabama Stakes (Grado 1) y el Beldame Stakes (Grado 1), además de pertenecer a la matrona de la familia 1-x, La Troienne.

Con un historial que incluye dos triunfos en los hipódromos de Churchill Downs y Keeneland, el ejemplar cumplirá su itinerario de entrenamiento en el establo de Óscar Manuel González, profesional que asumirá la preparación del corredor en la arena capitalina.

Timeout: Campaña millonaria y la mira puesta en el Clásico Internacional Simón Bolívar

Por su parte, Timeout llega a Venezuela precedido por un pergamino de alto nivel en las pistas estadounidenses. El vástago de Curlin en la millonaria matrona Lull (hija de War Front y ganadora de múltiples eventos de Grado con más de un millón de dólares cobrados) posee en su árbol genealógico a Quiet Dance como tercera madre, la misma abuela del laureado Gun Runner.

Timeout ostenta tres victorias repartidas en las pistas de Aqueduct, Gulfstream Park y Tampa Bay, con un acumulado en premios de $251.802. Asimismo, el corredor destaca por sus figuraciones en pruebas de aliento, entre las que sobresalen el segundo lugar en los 2.400 metros del Isaac Murphy Marathon Stakes en Churchill Downs y la tercera casilla en el Curlin Stakes en Saratoga.

El nuevo inquilino de la cuadra de Riccardo D’Angelo apunta de forma directa a los grandes compromisos del calendario nacional, donde figura desde su llegada como uno de los rivales de mayor peso para enfrentar a Tuscan Gold en la próxima edición del Clásico Internacional Simón Bolívar.

Visión de futuro para el espectáculo en Coche

El arribo de este par de importados refuerza el compromiso de los inversionistas y profesionales del medio por elevar la calidad del espectáculo en La Rinconada. La presencia de piezas con campañas activas en la hípica de Estados Unidos no solo enriquecerá los planteles de las cuadras de Óscar Manuel González y Riccardo D’Angelo, sino que promete jornadas de gala de cara a la recta final del calendario selectivo en el óvalo de Coche.