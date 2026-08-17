El Haras Luisiana fortalece la cría nacional con la incorporación del padrillo Under Contract

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La industria hípica venezolana recibe un valioso aporte genético para el desarrollo de la masa pistera de los próximos años. El criadero Haras Luisiana hizo oficial el arribo a suelo nacional del prospecto padrillo Under Contract, un ejemplar nacido en el año 2022 que se suma al plantel de reproducción criollo con el respaldo de una de las líneas paternas de mayor impacto mundial en la historia reciente del turf, según confirmó la cuenta de X @HipismoyPunto.

Campaña en pistas norteamericanas y línea materna de excepción

El alazán Under Contract cumplió un itinerario de seis actuaciones en los hipódromos estadounidenses de Lone Star Park, Remington Park y Turf Paradise, trayecto en el que cosechó un saldo de dos triunfos. Su salida a la pista más reciente se registró el pasado 26 de enero del presente año en un evento de reclamo donde se ubicó en el séptimo lugar del marcador.

Más allá de sus actuaciones en cancha, el verdadero atractivo de Under Contract radica en la impecable solidez de su árbol genealógico. El nuevo padrillo del Haras Luisiana es un descendiente directo del consagrado Into Mischief en la matriz Streaming, una yegua hija del recordado semental Smart Strike, combinación que garantiza un sello de calidad, precocidad y resistencia en su futura descendencia.

El sello de Into Mischief: Una dinastía de clase mundial

La llegada de Under Contract permite la entrada directa al país de la cotizada sangre de Into Mischief. Nacido el 28 de marzo de 2005 en Kentucky, este hijo de Harlan's Holiday en Leslie's Lady no solo ganó el CashCall Futurity (Grado I) durante su etapa activa en las pistas, sino que transformó por completo la cría moderna en la célebre granja Spendthrift Farm.

Into Mischief ha encabezado de forma consecutiva la estadística de sementales en Norteamérica, merced a su capacidad para engendrar campeones de Grado I de la talla de Authentic (Caballo del Año 2020 y triunfador del Kentucky Derby), Mandaloun, Life Is Good y Covfefe. Su cotización como reproductor alcanzó cifras récord de hasta $250.000 por salto, hito que convierte a Under Contract en un valioso transmisor de esa potencia genética para el turf venezolano.