Dominio total: Riccardo D’Angelo encamina una campaña de leyenda entre los entrenadores de La Rinconada

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El principal escenario del turf nacional vibró con una jornada de alta trascendencia este domingo en el Hipódromo La Rinconada. El óvalo de Coche sirvió de marco para la formal culminación del ciclo de la Triple Corona Nacional para ejemplares de tres años. La competencia de mayor jerarquía del programa, el Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I), disputado sobre el exigente tiro de los 2.000 metros, deparó un resultado impactante con la sorpresiva victoria del alazán Teniente Dan.

Una conducción de alta factura por parte del fusta Jhonathan Aray resultó determinante en el desenlace de la prueba reina. El jinete mantuvo la calma en el tramo inicial, administró las energías del pupilo de la cuadra de Riccardo D’Angelo y esperó el momento oportuno para lanzar un remate certero en la recta final, movimiento que le permitió dominar la carrera con solvencia frente al beneplácito de sus allegados y el cuerpo de caballeriza.

Cifra récord en la recaudación del 5y6 y masivo reparto de dividendos

En el terreno del juego de las mayorías, la reunión transcurrió bajo el signo de la lógica deportiva, pues la mayoría de las pruebas válidas para el 5y6 nacional finalizaron con triunfos de los ejemplares de mayor respaldo en las taquillas. La afición hípica respondió de manera contundente y estableció un nuevo monto récord en el sellado de cuadros, respaldo que ratificó la solidez del sistema de apuestas en cada reunión dominical.

La regularidad en las llegadas permitió una amplia distribución de premios en todo el territorio nacional:

Combinaciones con seis aciertos: Un total de 11.553 boletos completaron los seis de la fama, triunfo que reportó un dividendo exacto de Bs 35.151,36 para cada formulario ganador.

Formularios con cinco aciertos: Un grupo de 49.448 combinaciones logró acertar cinco ejemplares, lo que derivó en un pago de Bs 2.129,02 por boleto.

Riccardo D’Angelo afianza su hegemonía en la cúspide de la temporada

El balance de los profesionales de la preparación dejó nuevamente en lo más alto a Riccardo D’Angelo. El entrenador volvió a destacar al sumar un valioso doblete de victorias a su registro personal durante la tarde hípica. El "Rey de la Efectividad" no solo sumó unidades en el marcador del 5y6, sino que aseguró la prueba estelar de la reunión con el prospecto Teniente Dan, éxito con el que puso el broche de oro a la temporada de la Triple Corona Nacional 2026.

Tabla de entrenadores: Cumplida la R32 Temporada La Rinconada