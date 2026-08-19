Haffner desata todo su poder en la recta final y se coloca en la BC Juvenile Turf

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Un total de siete pruebas se disputan la mañana de este miércoles en el hipódromo de York Race Course, Inglaterra, en las cuales dos tienen validez para la famosa “Win, and you’re in”, Gana y estás dentro de la Breeders' Cup Challenge Series. Entre ellas, el Acomb Stakes (Gr.3), en el cual Haffner se lleva la victoria en sensacional demostración para ganarse un puesto en la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1).

York: Haffner gana la primera de la Breeders’ Cup Challenge Series

El hipódromo de York, ubicado en North Yorkshire, Inglaterra, recibió esta mañana en la segunda carrera a ocho de los mejores potros de dos años que hacen campaña en Europa, donde el promisor Haffner derrochó clase para imponerse en el Acomb Stakes (Gr. 3), exclusiva para machos de dos años en distancia de 1.400 metros con una bolsa de $219,000 en premios.

El ejemplar, que finalizó cotizado como el gran favorito, logró este triunfo bajo la conducción del jinete estrella Ryan Moore y el entrenamiento del preparador irlandés Aidan O'Brien.

Tras darse la salida en los 7 furlongs (1400 metros), el ejemplar Stardom Glory tomó rápidamente el comando del pelotón. Haffner se colocó inmediatamente a su lado por la parte exterior de la pista. Al pasar los primeros 700 metros, el ejemplar Vega King avanzó para tomar la punta de la carrera de manera transitoria.

Faltando un furlong y medio para la meta (unos 300 metros), Ryan Moore movió a Haffner y lanzó su ataque definitivo. El potro respondió con solvencia y asumió el liderato de la prueba para dejar dos cuerpos de ventaja sobre Gentle Hurricane, que atropelló en los metros decisivos para capturar esa posición.

Con este resultado reportado por medios como el York Press, el hijo de Justify sumó el primer éxito selectivo de grado para su campaña.