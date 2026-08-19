Tam Tam con el Atleta Meridiano está lista para llevarse el Del Mar Oaks (G1)

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Este sábado se corre el Del Mar Oaks (G1), valorado en $300,000, en distancia de 1,800 metros en pista de grama con la participación de 10 potras de segundo año de carrera, en la cual Tam Tam, con el jinete Atleta Meridiano, Junior Alvarado, busca sorprender a Kingstone Lane (IRE), que intentará mantener su invicto en Estados Unidos tras ganar de punta a punta el Belmont Oaks (G1) el 4 de julio en Saratoga por un margen de casi dos cuerpos para el entrenador Donnacha O'Brien.

Meridiano: Del Mar Oaks (G1) cuenta con nueve potras

Para esta carrera, la hija de Starspangledbanner (AUS), Kingstone Lane (IRE), fue transferida para el establo de Phil D'Amato. Antes de llegar a tierras norteñas, ganó el Athasi Stakes (G3) en Curragh y terminó quinta en las 1,000 Guineas Irlandesas allí, su récord es de tres victorias en 10 presentaciones. Lleva la monta confiable y experimentada del dominicano Joel Rosario.

Tam Tam, con el entrenamiento de Philip A. Bauer, viene precedida de un impresionante triunfo en el Tepin Stakes de 2026, logrando una de las calificaciones de velocidad más altas del grupo. Contará con la monta del jinete estelar Junior Alvarado, lo que refuerza su posición de máxima favorita.

Como tercera candidata para el equipo de Meridiano.net, es la potra Green Carrera, una talentosa importada desde Europa (hija del cotizado semental Lope de Vega) bajo la tutela del entrenador Joseph P. O'Brien. Ganó en gran forma un hándicap para potrancas en su última salida y lleva la monta de un especialista en el césped de Del Mar: Umberto Rispoli.

El Del Mar Oaks (G1) está pautado para la novena de la cartelera e inicia a las 9:00 p.m. hora venezolana.