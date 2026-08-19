Javier Castellano reta a las pupilas de Chad Brown en el Ballston Spa Stakes (G2)

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El hipódromo de Saratoga tiene para este sábado 22 de agosto una cartelera de 12 competencias en la que incluyó el Ballston Spa Stakes (G2) de $300,000 en distancia de 1,700 metros en la pista de grama, que atrajo a nueve yeguas maduras, entre ellas a And One More Time con la monta de Javier Castellano, quien reta a las pupilas de Chad Brown, Play With Fire, Grayosh y Segesta, que parte como la yegua a derrotar en la carrera, tras un segundo lugar en el Diana Stakes (G1) detrás de su compañera de establo Kathrynmarissa.

Saratoga Race: Javier Castellano por la sorpresa

El Ballston Spa Stakes (G2) es una de las dos pruebas importantes de la jornada del sábado en New York. Esta justa tiene a Segesta, que tuvo una actuación precisa en el Diana Stakes (G1) que fue capaz de contener a todas las rivales excepto a su compañera de cuadra Kathynmarissa, quien la alcanzó al final para ganar por medio cuerpo.

La yegua criada por Chad Brown en Juddmonte empató con Expensive Queen en el Jenny Wiley (G1) en abril, luego terminó tercera en el Just a Game (G1) en junio. La yegua hija de Ghostzapper es la carta principal del letal entrenador en la grama, Chad Brown.

And One More Time, bajo la conducción del venezolano Javier Castellano, llega con la condición física al tope tras su sólida victoria en el De La Rose Stakes. Si logra repetir la aceleración final de su última carrera, comprometerá seriamente a las velocistas en la recta final de Saratoga.

Mientras que la tercera opción de la carrera es Ozara (IRE), la pupila de Miguel Clement que se coronó en este evento el año pasado. Aunque viene de un sexto lugar en el exigente Diana Stakes (G1), la bajada a la yeguada de Grupo 2 y su afinidad absoluta por el óvalo de grama de Saratoga la convierten en la enemiga a vencer.

Tomando en referencia la carrera, plantea un tren de carrera intermedio. El duelo estratégico entre la velocidad inicial de las líneas internas y el remate letal que suelen colocar los ejemplares de Chad Brown en la recta final decidirá el evento en los últimos 100 metros.

El Ballston Spa Stakes (G2) de $300,000 está pautado para la décima de la jornada e inicia a las 6:07 p.m. hora venezolana.