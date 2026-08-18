Counting Stars busca su tercera victoria de Grado 1 consecutiva ante cinco rivales

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El hipódromo de Saratoga Race, en Saratoga Springs, New York, preparó un escenario de 12 carreras que incluyen dos pruebas de Grado: el Ballston Spa Stakes (G2) y la prueba estelar de la jornada, el Alabama Stakes (G1), en la cual atrajo seis potras de tres años, entre ellas la selectiva Counting Stars, que busca su tercera victoria consecutiva de este nivel.

Saratoga Race: Counting Stars busca ampliar su primacía

Counting Stars, hija de Honor A P, luego de quedar tercera de Always a Runner en el Kentucky Oaks (G1), cobró venganza de manera seguida ante su rival para derrotarla en el Acorn Stakes (G1) y repetir ante la misma rival en el Coaching Club American Oaks Stakes (G1) para colocar su récord de seis victorias en diez salidas con una producción de $1,660,606 para las conexiones del West Point Thoroughbreds, bajo el entrenamiento de Mark Casse y la conducción de Irad Ortiz Jr., quien regresa este sábado luego de una lesión de su tobillo que lo alejó de las pistas por diez días.

Counting Stars, de lograr el Alabama Stakes (G1) de $600,000 en distancia de 2,000 metros en pista de arena, estaría barriendo con esta serie en su división y la pondría en un punto muy favorable para conquistar el premio Eclipse como la mejor de su generación.

El Alabama Stakes (G1) es la undécima de la cartelera y está prevista para iniciar a las 6:42 p.m. hora venezolana.