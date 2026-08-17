Reglamento en mano: comisarios multan a dos jockeys por un mismo motivo

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La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó las resoluciones oficiales de la reunión número 32 en el Hipódromo La Rinconada. La jornada dominical de 13 competencias, que incluyó el Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado 1) para cerrar la Triple Corona Nacional, dejó un saldo de cuatro jockeys multados por diversas infracciones, dos de ellos, por una misma razón.

La Rinconada: Comisarios multan a dos jockeys por un mismo motivo

La Junta Nacional de Comisarios multó al jinete profesional Jhonathan Aray por levantarse de su cabalgadura antes de la línea de llegada sobre el purasangre Teniente Dan (#5) luego de la séptima carrera donde se disputó el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI en 2.000 metros.

MULTA DE JINETE POR PARARSE EN SU CABALGADURA ANTES DE LA LINEA DE LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete JHONATAN ARAY (TENIENTE DAN Nº 05), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».

Luego, en la novena carrera y segunda de las válidas del 5y6 Nacional, fue multado el látigo Yonkleiver Díaz por levantarse, igualmente, de los estribos de su conducido, Grand Gala (#1) de manera anticipada a la meta.

MULTA DE JINETE POR PARARSE EN SU CABALGADURA ANTES DE LA LINEA DE LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete YONKLEIVER DIAZ M (GRAND GALA (USA) Nº 01), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».