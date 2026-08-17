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La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) publicó las resoluciones oficiales de la reunión número 32 en el Hipódromo La Rinconada. La jornada dominical de 13 competencias, que incluyó el Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado 1) para cerrar la Triple Corona Nacional, dejó un saldo de cuatro jockeys multados por diversas infracciones.

La Rinconada: sancionados cuatro jinetes por el Reglamento Nacional de Carreras

Los jinetes que fueron multados en la reunión número 32 del año son los siguientes y por motivos varios.

1. Yamper González (Segunda carrera)

Infracción: El jockey aprendiz sacó los pies de los estribos del ejemplar Bulma (Nº 01) tras cruzar la línea de meta.

El jockey aprendiz sacó los pies de los estribos del ejemplar tras cruzar la línea de meta. Sanción: Multa estipulada en el artículo 237 del Reglamento Nacional de Carreras.

MULTA POR TENER LOS PIES FUERA DE LOS ESTRIBOS

«En virtud que el Jinete, YAMPER GONZALEZ (BULMA Nº 01), fue observado con los pies fuera de los estribos después de pasada la línea de llegada, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido Jinete, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 del Reglamento Nacional de Carreras».

2. Jhonathan Aray (Séptima carrera - Clásico)

Infracción: El jinete profesional se levantó de su cabalgadura antes de la línea de llegada sobre el purasangre Teniente Dan (Nº 05) .

El jinete profesional se levantó de su cabalgadura antes de la línea de llegada sobre el purasangre . Sanción: Multa económica con base en el artículo 252 del Reglamento Nacional de Carreras.

MULTA DE JINETE POR PARARSE EN SU CABALGADURA ANTES DE LA LINEA DE LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete JHONATAN ARAY (TENIENTE DAN Nº 05), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».

3. Yonkleiver Díaz (Novena carrera)

Infracción: El látigo se paró en los estribos de su conducido, Grand Gala (USA) (Nº 01) , de forma anticipada a la meta.

El látigo se paró en los estribos de su conducido, , de forma anticipada a la meta. Sanción: Multa aplicada bajo las especificaciones del artículo 252 del Reglamento Nacional de Carreras.

MULTA DE JINETE POR PARARSE EN SU CABALGADURA ANTES DE LA LINEA DE LLEGADA

«Vista la conducción del Jinete YONKLEIVER DIAZ M (GRAND GALA (USA) Nº 01), donde dicho jinete se levanta de su cabalgadura antes de la llegada. Esta Junta de Comisarios procede SANCIONAR con MULTA al mencionado jinete, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº 252 del Reglamento Nacional de Carreras».

4. Félix Márquez (Novena carrera)

Infracción: El jinete aprendiz arrojó un exceso de 1.1 kilogramos en el pesaje posterior a la carrera (repeso) con la yegua Julieta (Nº 04) .

El jinete aprendiz arrojó un exceso de 1.1 kilogramos en el pesaje posterior a la carrera (repeso) con la yegua . Sanción: Multa impuesta por el Juez de Peso bajo el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras.

EXCESO EN EL REPESO:

«Según informe del JUEZ DE PESO el jinete FELIX MARQUEZ (JULIETA Nº 04) presentó 1.1 kilogramo de exceso en el máximo permitido en el repeso, razón por la cual esta Junta de Comisarios decide SANCIONARLO con MULTA todo de conformidad con los establecido en el artículo 249 del Reglamento Nacional de Carreras».