Distanciamiento y sanción por tropiezos en los 800 metros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó este lunes 17 de agosto de 2026 una medida disciplinaria contra el jinete aprendiz Samuel Yánez. Las autoridades dictaminaron una suspensión de dos semanas con entrada en vigencia inmediata, por lo cual el joven profesional quedará al margen de las próximas jornadas de carreras en el óvalo de La Rinconada.

Resolución: Jinete Aprendiz Suspensión Resultados de Carrera

El dictamen figura de manera explícita en el boletín de resoluciones de la Reunión N°32, cartelera disputada la tarde del pasado domingo en el hipódromo de Coche. Dicha jornada constó de trece competencias y tuvo como punto cumbre el triunfo de Teniente Dan en el Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I). Asimismo, el evento dominical alcanzó un registro histórico en las apuestas mediante el juego del 5y6 nacional, cuyo monto de recaudación rozó la cifra récord de Bs 751.970.070,00.

La sanción impuesta a Yánez obedece a las incidencias registradas a la altura de los 800 metros en la segunda competencia del ciclo no válido. En esa prueba especial, reservada para yeguas de cuatro años debutantes o no ganadoras, el fusta actuó a bordo de la castaña Queen Rhaenyra (N°6). De acuerdo con el informe oficial de los Jueces de Llegada y Comisarios, el fusta no mantuvo la línea ni la distancia reglamentaria, acción que derivó en contratiempos severos hacia las yeguas Bulma (N°1), conducida por Yamper González, y Monegasca (N°4), bajo las riendas de Franklin Velásquez.

Ante la irregularidad sobre la pista, el cuerpo arbitral procedió al examen exhaustivo de las tomas de televisión y del sistema de video de seguridad. Una vez verificada la falta a las normas del reglamento hípico nacional, el cuerpo colegiado confirmó la infracción, distanció a la yegua Queen Rhaenyra del marcador oficial e impuso la inhabilitación temporal al látigo aprendiz.

Razón de la Suspensión: La Rinconada Carreras

A bordo de la castaña Queen Rhaenyra, Samuel Yánez le origina tropiezos a la altura de los 800 metros a los ejemplares Bulma (01) y Monegasca (4) con los jinetes Yamper González y Franklin Velásquez sin mantener la distancia reglamentaria. Tras la revisión exhaustiva de las cámaras, los comisarios determinaron la infracción y procedieron a distanciar al ejemplar.

DISTANCIAMIENTO:

Los jinetes YAMPER GONZALEZ (BULMA N°01) y FRANKLIN VELÁSQUEZ (MONEGASCA N°04), formulan RECLAMO en contra del Jinete, SAMUEL YÁNEZ (QUEEN RHAENYRA Nº06) alegando que a la altura de los 800 metros les causa tropiezos a sus conducidas. Vista la repetición de la prueba a través del sistema video, se pudo apreciar que a la altura de los 800 metros finales el ejemplar QUEEN RHAENYRA Nº06 (SAMUEL YANEZ) se carga hacia adentro, cortándole la línea de carrera sin la distancia reglamentaria a los ejemplares BULMA N°01 (YAMPER GONZALEZ) y MONEGASCA N°04 (FRANKLIN VELÁSQUEZ), razón por la cual esta Junta de Comisarios DECIDE: DISTANCIAR del PRIMERO al QUINTO lugar al ejemplar QUEEN RHAENYRA Nº06 (SAMUEL YÁNEZ) y SANCIONAR con SUSPENSIÓN por el término de DOS (02) SEMANAS al Jinete SAMUEL YANEZ desde el 24/08/2026 hasta el 07/09/2026 ambas fechas inclusive, todo de conformidad con lo establecido el articulo Nº243 del Reglamento Nacional de Carreras, el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: Primer Lugar: BULMA Nº01, Segundo Lugar: MUSCLE MAIDEN (USA) Nº02, Tercer Lugar: MISS COCO Nº05, Cuarto Lugar: MONEGASCA N°04, Quinto Lugar: QUEEN RHAENYRA Nº06.

La Rinconada: Resolución Reunión 32 Jinete

El jinete aprendiz Samuel Yánez acumula 13 triunfos en lo que va de temporada y ahora deberá cumplir con la sanción de dos semanas que comienzan a regir desde el 24 de agosto hasta el 07 de septiembre.