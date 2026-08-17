Suspenden a jinete ganador de una prueba de la Triple Corona en La Rinconada

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La Junta Nacional de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó este lunes mediante las resoluciones de la jornada número 32, la suspensión del jinete profesional Hemirxon Medina luego de los hechos acaecidos en la novena carrera del programa y segunda de las válidas del 5y6 Nacional, donde llevó la monta del ejemplar Zio Giaccof en descargo del purasangre El Pequeño José, conducido por Francisco Urdaneta.

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En las resoluciones finales de la novena competencia dominical, los comisarios dictaron la siguiente medida:

TROPIEZOS CON RODADA Y DESCALIFICACION

«La prueba fue sometida a OBSERVACIÓN por la Junta de Comisarios debido a la rodada del jinete FRANCISCO URDANETA (EL PEQUEÑO JOSE Nº 05), a la altura de los 150 metros finales del recorrido. Vista la repetición de la prueba a través del video tape, se pudo apreciar que al promediar los 150 metros finales del recorrido el ejemplar ZIO GIACCOF Nº 07 (HEMIRXON MEDINA), se carga hacia adentro causándole tropiezos al ejemplar EL PEQUEÑO JOSE Nº 05, y provocando la rodada del jinete FRANCISCO URDANETA. En consecuencia esta Junta de Comisarios en uso de las facultades que le otorga el Reglamento Nacional de Carreras, DECIDE: DESCALIFICAR al ejemplar ZIO GIACCOF Nº 07 y SANCIONAR al Jinete HEMIRXON MEDINA, con SUSPENSIÓN por el término de SEIS (06) semanas por ser el responsable de los aludidos tropiezos, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 del Reglamento Nacional de Carreras, dicha sanción comenzara a regirse desde el 24/08/2026 hasta el 05/10/2026; y el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: : Primer Lugar: THE LAST DANCE Nº 09, Segundo Lugar: TIME REPORT Nº 04 , Tercer Lugar: NAVEGANTE Nº 02, Cuarto Lugar: BARBARROJA Nº 03, Quinto Lugar: CHON BRADY Nº 01».