Comisarios del INH suspenden por seis semanas a jockey profesional en La Rinconada

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La tarde de este lunes 17 de agosto, el La Junta Nacional de Comisarios por medio de las resoluciones finales de la reunión número 32 de la temporada que se realizó el domingo 16 del presente mes, dio a conocer que suspendió al jinete profesional Yoelbis González por un termino de seis semanas a partir de la presente fecha.

La Rinconada: Junta de Comisarios suspende por seis semanas a jinete profesional

En resolución de firmada de la quinta competencia de la jornada no válida donde la victoria de manera administrativa fue para para el ejemplar Yarel, la Junta de Comisarios del INH dio a conocer la siguiente resolución:

TROPIEZOS CON RODADA Y DESCALIFICACION:

«La prueba fue sometida a OBSERVACIÓN por la Junta de Comisarios debido a la rodada del jinete JOSE A RIVERO (STAR PLUS Nº 05), en el poste de los 1.100 metros iniciales del recorrido. Vista la repetición de la prueba a través del Video Tape, se pudo apreciar que al promediar los 1.100 metros iniciales del recorrido el ejemplar COACH SESSA (USA) Nº 06 (YOELBIS GONZALEZ), se carga hacia adentro causándole tropiezos al ejemplar STAR PLUS Nº 05, y provocando la rodada del jinete JOSE A RIVERO. En consecuencia esta Junta de Comisarios en uso de las facultades que le otorga el Reglamento Nacional de Carreras, DECIDE: DESCALIFICAR al ejemplar COACH SESSA (USA) Nº 06 y SANCIONAR al Jinete YOELBIS GONZALEZ, con SUSPENSIÓN por el término de SEIS (06) semanas por ser el responsable de los aludidos tropiezos, de conformidad con lo establecido en el artículo 245 del Reglamento Nacional de Carreras, dicha sanción comenzara a regirse desde el 24/08/2026 hasta el 05/10/2026; y el orden definitivo de llegada en esta carrera es el siguiente: : Primer Lugar: YAREL Nº 02, Segundo Lugar: LUNA NUEVA Nº 04, Tercer Lugar: ROSE SENSATIONS Nº 08, Cuarto Lugar: GRAN NASYA Nº 03, Quinto Lugar: BIENMESABE Nº 07».