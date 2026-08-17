Infracción tras el triunfo: Las causas de la multa a un jinete en la reunión 32 en La Rinconada

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La cartelera número 32 de la temporada 2026 en el óvalo de La Rinconada brindó un espectáculo de primer nivel la tarde del domingo 16 de agosto. La programación constó de trece competencias de alto impacto, entre las cuales destacó la disputa de la Septuagésima Primera edición del Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I), la tercera gema de la Triple Corona Nacional.

Sin embargo, más allá de los lucidos triunfos sobre la pista de Coche, el cuerpo arbitral actuó con rigor ante diversas faltas al reglamento observadas durante el desarrollo del evento.

Los infractores: La Rinconada Jinetes R32

En el marco de la segunda competencia del programa, una prueba especial reservada para yeguas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, se registró una de las acciones objeto de sanción por parte de la Junta de Comisarios. La victoria de la competencia correspondió al ejemplar Bulma (N°1), bajo la conducción del jinete Yamper González, luego de la aplicación del reglamento por distanciamiento tras el cruce de la meta.

Pese a obtener el triunfo en el marcador oficial, el fusta Yamper González resultó acreedor de una sanción económica por parte del cuerpo de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). El informe oficial especificó que el profesional aflojó la postura y sacó los pies de los estribos una vez rebasada la línea de llegada, acción tipificada de forma expresa como infracción en la normativa vigente.

En consecuencia, las autoridades determinaron la imposición de una multa monetaria con base en lo establecido en el Artículo 237 del Reglamento Nacional de Carreras. Esta disposición exige el control total de la cabalgadura por parte del profesional hasta el término completo del recorrido y el retorno a la zona de repeso, con el fin de preservar la integridad física del atleta y de la cabalgadura.

MULTA POR TENER LOS PIES FUERA DE LOS ESTRIBOS

En virtud que el Jinete, YAMPER GONZALEZ (BULMA Nº01), fue observado con los pies fuera de los estribos después de pasada la línea de llegada, esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al referido Jinete, de acuerdo a lo establecido en el artículo 237 del Reglamento Nacional de Carreras.