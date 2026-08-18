Este es el futuro de Inshallah, que costó $2.1 millones tras su estreno victorioso

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El pasado sábado hizo su estreno Inshallah, el hijo de 2.1 millones de dólares de dos ganadores de la Breeders’ Cup ganó en su primera salida en Del Mar, derrochando clase y prácticamente sin hacerle nada su piloto Joel Rosario, que se limitó a seguir el paso de este linajudo corredor hijo de Flightline, que se convierte en su quinto ganador mundialmente.

Hijo de gato caza ratón

Con el mismo desplazamiento de su padre, Inshallah, salió a tomar el control de la carrera desde la partida en una prueba especial para debutantes y no ganadores valorados por 100,000 dólares en Del Mar.

Entrenado por John Sadler, quien también preparó a Flightline, Inshallah tomó la delantera poco después de la salida y logró una ventaja de cinco cuerpos al llegar a los tres octavos de milla (600 metros iniciales) bajo la monta de Joel Rosario.

Inshallah llevaba una ventaja de 3 1/2 cuerpos al llegar a la recta final, antes de que Icanthelpmyself recortara distancias al final, para finalizar a menos de dos largos de Inshallah, que agenció tiempo final de 1:03.11 para 1,100 metros en arena.

Pedigrí de campeones

Inshallah fue adquirido por 2,1 millones de dólares por el agente venezolano Pedro Lanz, para el KAS Stables, en la subasta Fasig-Tipton Midlantic de potros de dos años en entrenamiento de mayo.

Este hijo de la yegua Bar of Gold por Medaglia d'Oro fue ganador del Breeders' Cup Filly & Mare Sprint (G1) de 2017 en Del Mar. Inshallah es uno de los primeros corredores de la primera generación de Flightline, a quien Sadler entrenó durante una carrera invicta de seis carreras que incluyó victorias en el Pacific Classic (G1) y el Breeders' Cup Classic (G1), y el título de Caballo del Año en 2022.

Su entrenador, a medios locales de Del Mar, indicó que “no hay un plan definitivo para la próxima carrera del potro”. “No tenemos un plan”, dijo Sadler. “Veremos qué nos muestra”.

Sin embargo, Sadler dejó abierta la posibilidad de que el Del Mar Futurity (G1) se celebre más adelante en la competición, afirmando que la carrera "no está descartada".