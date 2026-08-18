Breeders’ Cup: Motorious va por su cuarto Green Flash de manera consecutiva

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Dentro de una cartelera de once carreras en la jornada del sábado en el hipódromo de Del Mar, se incluyó el Green Flash Handicap (G2) con una bolsa de $200,000 en distancia de 1,000 metros en pista de grama, que atrajo a 10 machos maduros, entre ellos a Motorious, que buscará su cuarto Green Flash Handicap (G2), consecutivo.

Meridiano: Motorious va por su cuarto Green Flash Handicap (G2)

Motorious aspira a una cuádruple victoria en el Green Flash Handicap (G2) este sábado 22 de agosto, cuando se enfrente en un campo desbordante de velocistas de césped en el día del Pacific Classic en Del Mar. Este macho castrado de ocho años llega con un segundo lugar el pasado mes de julio luego de siete meses inactivo, prueba que sirvió de preparación para este evento.

Motorious, hijo de Muhaarar, ha usado el Green Flash Handicap (G2) los últimos trs años como plataforma de lanzamiento para su participación en la Breeder's Cup Turf Sprint (G1). Prueba que le ha sido esquiva, con derrotas ante Nobals (quinto), Starlust (GB) (segundo) y Shisospicy (quinto), respectivamente.

Su principal enemigo es el efectivo caballo del patio, Man O Rose, con la monta de Edwin Maldonado para Jeff Mullins, que lleva con dos victorias en tres presentaciones este año. Triunfos que incluyen el Don Valpredo California Cup Sprint Stakes y el Palos Verdes Stakes, antes de su tercer lugar en el Sensational Star Stakes el pasado mes de marzo en Santa Anita.

El Green Flash Handicap (G2) es una de las cuatro pruebas de grado en la jornada del Pacific Classic Day. Es la quinta del programa e inicia a las 7:00 p.m. hora venezolana.