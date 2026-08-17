Del Mar reparte cupos directos para la Breeders’ Cup a correrse en Keeneland

Suscríbete a nuestros canales

El sábado, Del Mar, circuito ubicado en San Diego, California, tendrá dos clasificatorias correspondientes para el Campeonato Mundial Breeders' Cup. El Green Flash Handicap (G2) para la Breeders' Cup Turf Sprint, y la Pacific Classic (G1), que otorga un puesto para la Breeders' Cup Classic.

Del Mar: Jornada millonaria rumbo a la Breeders

Dentro de una cartelera de once carreras en la jornada del sábado en el hipódromo de Del Mar, se incluyó el Green Flash Handicap (G2) con una bolsa de $200,000 en distancia de 1.000 metros en pista de grama, que atrajo a 10 machos maduros, entre ellos a Motorious, que busca su cuarto Green Flash consecutivo.

Luego se corre la edición 35 de la Pacific Classic (G1) con una bolsa de un millón de dólares en premios a repartir, en distancia de dos mil metros en la pista de arena con la inscripción de once ejemplares con la participación especial de los clasificados Knightsbridge, Forged Steel, Hit Show y el japonés Finger.

5ª. Carrera: Green Flash Handicap (G2) de $200,000, otorga una plaza para la Breeders' Cup Turf Sprint (G1).

(G2) de $200,000, otorga una plaza para la Breeders' Cup Turf Sprint (G1). 10ª. Carrera: Pacific Classic (G1) de $1,000,000, regala un puesto directo para la Breeders’ Cup Classic (G1).

La jornada del sábado inicia a las 5:00 p.m. hora venezolana, y las dos pruebas clasificatorias tienen como hora de salida 7:00 p.m. y 9:30 p.m. respectivamente, hora local.