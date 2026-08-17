¿Qué pasó con el importado Wadi Al Kouf la tarde del domingo en La Rinconada?

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El hipódromo La Rinconada albergó este domingo 16 de agosto su trigésima segunda reunión del año. El programa incluyó trece pruebas de alto nivel y la emocionante definición del evento de Grado que cerró el ciclo de la Triple Corona en la presente temporada.

Carreras hípicas: La Rinconada profesionales destacados

En el ámbito de los profesionales del sillín, el jinete Jaime Lugo Jr resultó el más destacado al ganar dos carreras y de manera seguida dentro del juego del 5y6 Nacional. con los purasangres Toda Una Rubia y Mister Will respectivamente.

Asimismo, en el renglón de los preparadores, Riccardo D'Angelo logró sumar dos triunfos más a su cuenta personal, y además se quedó con la prueba más importante de la jornada hípica, el Clásico República Bolivariana de Venezuela GI, con el recién estrenado ganador, Teniente Dan y cerrar la temporada de la Triple Corona Nacional del 2026.

La tarde de ayer a la altura de la undécima carrera se llevó a cabo una prueba especial para purasangres nacionales e importados de 3 años, debutantes o no ganadores, donde 10 participantes fueron por la bolsa a repartir adicional especial de $33.800.

El pupilo entrenado por Carlos Luis Uzcátegui y propiedad del Stud “Big Valdi”, Wadi Al Kouf (Usa), se presentaba a la carrera como uno de los favoritos por el público apostador, principalmente porque en su debut en la arena de Coche venia de arribar en la tercera casilla con tropiezos y libre de ellos sería fuerte rival.

Resoluciones: Informe Carreras Hipódromo

La monta del castaño de tres años fue por parte del jinete profesional Jhonathan Aray con 58.5 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: El jinete WADI AL KOUF (USA) N°08 del ejemplar JHONATHAN ARAY, informó que su conducido, al momento de darse la partida tuvo tropiezos.

El ejemplar ocupó la cuarta casilla en carrera ganada por el hijo de Tato Zeta, Mister Will (3) con la monta de Jaime Lugo Jr. en tiempo de 67.1 para el recorrido.