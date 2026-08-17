Consagración inédita de Jhonathan Aray en la Triple Corona Nacional en La Rinconada

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La trayectoria de todo atleta de alto rendimiento demanda una disciplina de hierro, un esfuerzo sostenido y una capacidad de adaptación que muy pocos profesionales logran consolidar a lo largo del tiempo. Mantener un nivel competitivo alto en la hípica no es una tarea sencilla, pues exige convertir la exigencia diaria en una rutina de trabajo rigurosa en la pista.

El fusta Jhonathan Aray refleja ese proceso de evolución constante. Año tras año, su rendimiento sobre los purasangres muestra un salto de calidad evidente, al punto de transformarse en una garantía de solvencia y contundencia cada vez que le corresponde afrontar compromisos en el marco selectivo del óvalo de Coche.

Primer éxito en el Clásico República Bolivariana de Venezuela tras una maniobra impecable

Esa evolución pistera tuvo su punto culminante en la edición número 71 del Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I), evento de máxima jerarquía donde Aray escribió su nombre por primera vez en el historial de la competencia. El jinete firmó una conducción extraordinaria al aguardar el momento oportuno para lanzar un remate de fuerza con el ejemplar perdedor Teniente Dan en el exigente recorrido de los 2.000 metros.

Este triunfo no solo significó un logro inédito en su balance individual dentro de la tercera gema del calendario, sino que además dejó un impacto de enorme relevancia para las sedas del Stud "Alabama PB", divisa que sumó un lauro de alto valor y recompensó su constante inversión en el turf nacional. Asimismo, el resultado permitió al entrenador Riccardo D’Angelo igualar a otros históricos preparadores en la cima de los máximos ganadores de este evento selectivo.

Liderazgo firme en la estadística general de jinetes

El éxito alcanzado en la cartelera dominical representa el reflejo fiel de la dedicación que Aray imprime a su labor diaria en el Hipódromo La Rinconada. En la actualidad, el destacado látigo comanda la tabla general de jinetes de la temporada 2026 con un total de 30 victorias. Este registro le otorga una ventaja de tres triunfos sobre sus más cercanos perseguidores en la intensa lucha por el título de la estadística.