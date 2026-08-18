Golden Tempo encabeza lista de 17 nominados para el Travers Stakes (G1)

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El próximo sábado 29 de agosto llega la edición 157 del Travers Stakes (G1), una legendaria carrera que se corre en Saratoga Race, Saratoga Springs, New York. Conocido como el "Derby de Verano", es la competencia más antigua de Estados Unidos, exclusiva para ejemplares de tres años, que se disputa desde 1864 sobre una distancia de 2,000 metros en pista de arena.

Saratoga: Travers Stakes (G1) tiene 17 nominados para la edición 157

La presente edición del Travers Stakes (G1), con una bolsa de $1,250,000 en premios a repartir, tiene en su lista ocho ejemplares que corrieron el Kentucky Derby (G1), lista encabezada por Golden Tempo, acompañado por Commandment, Emerging Market, Further Ado, Ocelli, Pavlovian, Renegade y Robusta, que fueron derrotados en el Derby de las Rosas.

En la nómina se encuentra The Puma con las conexiones venezolanas de Gustavo Delgado y Javier Castellano, quien es el "King of the Travers" por sus siete triunfos en este evento, lo que lo convierte en el jinete más ganador de todos los tiempos. Sus triunfos se conmemoran para el 2006, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 y 2023.

Durante la jornada del Travers Day se corren seis pruebas de Graded Stakes, que le darán brillo a una jornada de 14 competencias con una bolsa combinada de $3.65 millones en premios a repartir. Estos eventos serán:

H. Allen Jerkens Memorial Stakes (G1) de $500,000.

Forego Stakes (G1) de $500,000.

Personal Ensign (G1) de $500,000.

Lake Placid Stakes (G2) de $400,000.

Ballerina Stakes (G1) de $500,000.

Travers Stakes (G1) de $1,250,000.

Dos de estos eventos pertenecen a la Serie Breeders’ Cup “Win, and you’re In”. El Travers Stakes (G1) otorga un puesto directo para la Breeders’ Cup Classic (G1) y el Forego Stakes (G1) clasifica directo al ganador a la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1).

Este sábado 22 será el sorteo para la jornada selectiva del próximo fin de semana.