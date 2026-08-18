Otro año de montos récords en las subastas de yearlings criados en New York

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Este lunes finalizaron las subastas selectas de yearlings de Fasig-Tipton exclusivas para ejemplares nacidos y criados en New York, en el pabellón Humphrey S. Finney en Saratoga Springs, en la cual demostró la continua fortaleza del mercado y la demanda de caballos criados en el estado.

Hijo de Life is Good alcanzó el monto más elevado

La subasta de dos días puso el broche de oro a una semana exitosa para Fasig-Tipton en Saratoga, ya que la semana pasada, la subasta de Saratoga también estableció récords en todos los ámbitos.

Este año se impuso un nuevo récord de venta, y fue para un hijo de la segunda generación de Life Is Good (Hip 411) que disparó la puja a 550.000 dólares, siendo apenas el noveno caballo en salir a subasta. Su precio lo convirtió en el cuarto potro más caro en la historia de esta venta.

Su madre es Mascotte, hija de Speightstown, que es media hermana de Alignement, ganador de un Grado 2 en Francia, de los ganadores de carreras de stakes, Dataman y Serifos, y de la ganadora de stakes Alda, que también ha obtenido una posición destacada en una carrera de Grado 1.

El potro castaño fue criado por Gallagher's Stud de Gante y consignado como agente por Denali Stud. El entrenador Miguel Clement firmó la compra, y Kimmel y Sallusto también figuran en los resultados oficiales.

Empatados en el segundo precio más alto de la sesión, y de la subasta en general, se ubicaron dos potros de un año que alcanzaron los $375,000, marca lograda por un potro hijo del joven semental clásico Good Magic (Hip 537) y, posteriormente, por una potranca hija del exitoso joven semental Vekoma (Hip 587).

Año de nuevos montos recaudados

Durante ambas sesiones, se vendieron 203 potros de un año por un total de 24.628.000 dólares. Esta cifra superó el récord anterior de 23.890.000 dólares, alcanzado por la venta de 200 potros el año pasado.

El precio promedio de esta semana fue de $121,320, un récord que representa un aumento del 1.6% con respecto a los $119,450 del año pasado. La mediana se situó en $100,000, también un récord, ya que superó los $85,000 del año pasado en un 17.6%.

La tasa de recompra acumulada de esta venta fue del 17,5%, en comparación con el 21,2% del año pasado. Fue la segunda tasa de recompra más baja en esta venta, solo superada por el 17,2% de 1981.

Información recabada del portal oficial de Fasig-Tipton.