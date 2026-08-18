La jugada del día: Meridiano revela el dato para Park Racing de este martes 18-8-2026

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Este martes 18 de agosto, el hipódromo de Park Racing, que está ubicado en Bensalem, Pensilvania, ofrece una jornada de grandes expectativas con una cartelera de doce carreras, que incluyen cinco pruebas stakes donde están en juego más 500 mil dólares en premios a repartir entre ellas. El equipo de Meridiano Web revela el “dato secreto” para aumentar tus ganancias.

Park Racing: Meridiano presenta el dato preciso para ganar en la taquilla

La potra de tres años Tap to Open (#2) es la máxima contendora para ganar la décima carrera de este martes en Parx Racing, que se corre por el prestigioso Cathryn Sophia Stakes ($200,000) disputado en una milla y 70 yardas sobre arena.

Llega precedida de dos victorias consecutivas de alto nivel. Ganó un Maiden Special Weight en Churchill Downs y un Allowance por tres cuerpos en Ellis Park Racing.

Cuenta con la poderosa combinación del entrenador Brad Cox y el jinete estelar Flavien Prat, quienes sostienen una altísima efectividad del 33% trabajando en equipo. Esta hija de Tapit usará su velocidad inicial y presión de carrera (pace-pressing), para ganar desde el vamos que es ideal para el óvalo de Parx.

Meridiano: Pronóstico y recomendación de juego

Tap to Open (#2), debe ganar con claridad. Su superioridad numérica y de rendimiento la convierten en la base (línea) más sólida para las jugadas exóticas y la jugada de pool de la tarde.

Su velocidad inicial y procedencia de hipódromos con lotes mucho más exigentes le dan una ventaja neta sobre sus rivales locales. Se proyecta para liderar temprano o presionar de cerca el comando para imponerse en la recta final. Su principal enemiga en el papel será Ms Sophistication (#3)

¡Mucha suerte con tu jugada!