Conoce los pronósticos del Canadian Derby (G3) que se corre en Century Mile

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Este sábado 22 de agosto llega el Canadian Derby (G3) que es la carrera de caballos purasangre más importante del oeste de Canadá, celebrada en Century Mile Racetrack, ubicado en Edmonton, Alberta. Un total de 13 inscritos (uno de ellos elegible) se dan cita para esta competencia que es abierta a ejemplares de tres años y se corre sobre una distancia de una milla y un cuarto (10 furlongs) en la pista de arena.

Century Mile: Esta semana se corre la edición 97 del Canadian Derby

El Derby canadiense, que llega a su edición 97, es el evento central de la temporada hípica en el oeste del país, reuniendo a los mejores juveniles de la región y atrae a jinetes y entrenadores de élite de todo el continente.

Además, se corre el Northlands Distaff Handicap de $75,000, el Dale "The Colonel" Saunders Speed ​​to Spare de $100,000, el Century Casino Oaks de $100,000 y el Canadian Derby (G3) de $200,000.

Esta prueba forma parte de la Western Canadian Derby Series. Además, el ganador suele asegurar un pase directo para el prestigioso Ontario Derby (G3) en el hipódromo de Woodbine.

El entrenador Robertino Diodoro, es el máximo ganador con cinco victorias en esta competencia, buscará su sexta foto con Need The Purse.

Meridiano: Análisis y pronóstico

De acuerdo con las nominaciones oficiales, los principales caballos a seguir en la distancia clásica de 2,000 son:

Western Warrior: Tras coronarse de forma contundente en el Manitoba Derby, tiene la capacidad para manejar las distancias largas bajo el entrenamiento de Dino Condilenios.

Javier: El invicto entrenado por Carson Frey se convirtió en el gran contendiente local tras su imponente victoria en los clásicos previos de Century Mile.

Debrusk: Campeón dosañero de la Columbia Británica. Su velocidad de fondo y clase lo mantienen en el grupo de élite.

Relaxgodoitramone: El veloz campeón dosañero de Alberta buscará marcar el ritmo desde el inicio. Si logra dosificar sus energías en los primeros furlongs, será una amenaza seria en la punta.

Nuestra selección principal es: Western Warrior y Javier.