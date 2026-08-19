King of Gosford, Almendares (GB) y El Potente lideran el Del Mar Mile Stakes (G2)

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Una de las pruebas importantes a disputarse este sábado en Del Mar, San Diego, California, es el Del Mar Mile Stakes (G2), que se corre en la clásica milla en pista de grama que tiene una bolsa de 300,000 en premios a repartir. Esta carrera atrajo a 12 ejemplares maduros especialistas en la distancia y superficie que buscan colocar su nombre en la historia. Almendares (GB), que viene de dos segundos consecutivos en los últimos años, y El Potente, que regresa luego de un corto paro, encabezan al pelotón.

Del Mar: Del Mar Mile Stakes (G2) busca a un nuevo campeón

El Potente llega después de cinco meses tras conseguir un segundo lugar por medio cuerpo como favorito detrás de Final Boss en el Kilroe Mile (G2) en marzo. Antes, el hijo de Temple City ganó el Thunder Road Stakes (G3) en 2025, terminó tercero en el Seabiscuit Handicap (G2) en Del Mar en noviembre y repitió en el Thunder Road por 3 3/4 cuerpos este año.

Lleva la monta efectiva de Héctor Berrios, quien ganó este evento en 2024 con el ejemplar Conclude para Michael McCarthy. Este año, Berrios está encima de El Potente para Dan Blacker, quien presenta para los colores de My Way Racing LLC.

Almendares (GB), un hijo de Havana Grey (GB), llega de nuevo con la monta de Antonio Fresu para Phillip D’Amato, tras un sexto lugar en el Eddie Read Stakes (G2) el pasado mes de julio en Del Mar, después de ganar el American Stakes (G3) y un segundo lugar del Shoemaker Mile Stakes (G3). Almendares (GB) va por tercera vez a esta competición. En el 2024 escoltó a Conclude y el pasado año a Formidable Man.

Mientras que el caballo King of Gosford, también entrenado por Phil D'Amato, surge como uno de los principales candidatos para ganar la carrera. Viene de ganar de manera contundente el Wickerr Stakes en esta misma pista y ya cuenta en su historial con un triunfo de Grado 1 (el Shoemaker Mile de 2025), demostrando que es un especialista en la milla sobre césped.

El Del Mar Mile Stakes (G2) es la última de la jornada sabatina e inicia a las 10:00 p.m. hora venezolana.