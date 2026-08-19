Francisco Arrieta apela a la octava sanción por uso indebido del látigo

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El jockey venezolano Francisco Arrieta, el pasado 31 de julio, según el portal hípico de Paulick Report, los comisarios de Kentucky sancionaron al jockey venezolano Francisco Arrieta tras determinar que el profesional cometió su séptima infracción por el uso indebido del látigo en un periodo de 180 días. Sin embargo, el jinete criollo no apela a dichas sanciones.

Francisco Arrieta es castigado por octava vez

Al final de la tarde de este martes trascendió que existe una octava sanción que se une a las siete ya sancionadas. No obstante, se pudo conocer que Arrieta apela a este octavo castigo impuesto por la HISA, según confirmó su agente, Kevin Meyocks.

La resolución de HISA alega que Arrieta golpeó a Celtic Mo siete veces (una vez superando el límite de seis golpes) en la sexta carrera en Ellis Park el 1 de agosto. El pupilo de Eddie Keanneally y Arrieta terminaron segundos, a 1 ¼ cuerpos del ganador.

El fallo, con fecha del 8 de agosto, multaría a Arrieta con 4.000 dólares y suspendería al jinete durante ocho días de carreras en Kentucky: 29 y 30 de agosto, 3, 5, 6, 7, 9 y 10 de septiembre.

Los primeros siete días de la suspensión corresponden a toda la temporada de Kentucky Downs, mientras que el 10 de septiembre es el día de la inauguración en Churchill Downs.

Además, deberá cumplir los días 14, 15, 16, 21, 22, 23 y 29 de agosto, para la temporada de Ellis Park. Es importante destacar, que Arrieta optó por cumplir estos días sancionados para el comienzo de la próxima temporada.

Las siete violaciones previas del jinete durante el último semestre se distribuyeron de la siguiente manera:

19 de julio (Ellis Park): ocho latigazos al ejemplar Classic Glide.

12 de junio (Churchill Downs) : Ocho impactos sobre Cold Case. Recibió seis días de suspensión y $3.000 de multa.

: Ocho impactos sobre Cold Case. Recibió seis días de suspensión y $3.000 de multa. 8 de junio (Churchill Downs) : Siete impactos sobre Romany Road. Recibió cinco días de suspensión y $750 de multa.

: Siete impactos sobre Romany Road. Recibió cinco días de suspensión y $750 de multa. 19 de abril (Oaklawn Park) : Siete impactos sobre Pardon Me Z. Recibió cuatro días de suspensión y $2.000 de multa.

: Siete impactos sobre Pardon Me Z. Recibió cuatro días de suspensión y $2.000 de multa. 18 de abril (Oaklawn Park) : Siete impactos sobre Cold Case. Recibió tres días de suspensión y $750 de multa.

: Siete impactos sobre Cold Case. Recibió tres días de suspensión y $750 de multa. 15 de febrero (Oaklawn Park) : Siete impactos sobre Sutherland. Recibió dos días de suspensión y $500 de multa.

: Siete impactos sobre Sutherland. Recibió dos días de suspensión y $500 de multa. 6 de febrero (Oaklawn Park): Siete impactos sobre Payne. Recibió un día de suspensión y $250 de multa.

El mitin de Ellis Park finaliza este domingo, y el jockey venezolano suma 19 victorias. Para este fin de semana cuenta con 15 compromisos de monta para el cierre de temporada. El zuliano acumula 94 en la temporada y 1,187 de por vida en Estados Unidos.