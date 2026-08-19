Muere uno de los máximos jinetes representantes de Brasil

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La mañana sorprendió a los hípicos brasileños y del mundo, con la triste noticia del trágico fallecimiento del jinete Leandro Henrique (1999–2026) quien fue uno de los jockeys más talentosos y precoces de la historia reciente del turf brasileño.

El hipismo de Brasil está de luto

Leandro Henrique, nacido en Recife, Pernambuco, consolidó una carrera meteórica en el Jockey Club Brasileiro, ubicado en la Gávea, Río de Janeiro, antes de su trágico fallecimiento a los 27 años en la madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026, tras las complicaciones de una caída en plena competencia.

Leandro había estado hospitalizado desde el domingo 16 de agosto, tras sufrir una caída durante la segunda carrera del programa del Jockey Club Brasileiro.

Atendido de inmediato por el equipo médico en la pista, fue llevado al Hospital Miguel Couto y, el martes, transferido a la Casa de Saúde São José, en Humaitá, donde permaneció bajo atención médica.

Una trayectoria impecable

Leandro comenzó su carrera a los 9 años en la Escuela de Ponis de Recife. A los 14, ya competía en el Hipódromo de Madalena y, poco después, se trasladó al mundo de las carreras de caballos en Río de Janeiro.

Un aprendiz con una carrera meteórica ganó su primera carrera en Gávea el 07/06/2015, con Urbanesco (Stud JIFE y, en su primer año en el Hipódromo de Gávea, el principal del país, ganó las estadísticas de jockeys del hipódromo de Río de Janeiro en la temporada 2016/2017, a la edad de 16 años, siendo el único en la historia en hacerlo como estudiante de la Escuela de Profesionales del Turf del Club Brasileño de Jockeys.

Fichado por Haras Anderson, Leandro forjó una exitosa trayectoria con la cuadra Stabile, ganando el GP Cruzeiro do Sul – Derby Brasileiro (G1) con Emperor Roderic, criado por Haras Anderson y propiedad de Stud Pedudu, en la primera victoria de G1 de su carrera, entre otros numerosos triunfos importantes.

Grandes éxitos y carrera profesional

Hasta su última semana en activo en agosto de 2026, Leandro Henrique marchaba en las posiciones de vanguardia de la estadística hípica de Río de Janeiro (habiendo ganado 6 carreras en sus últimas jornadas disponibles).

Promediaba habitualmente más de 100 victorias por año hípico. Para marzo de la temporada 2021/2022 ya acumulaba 101 impactos y en marzo de la temporada 2025/2026 registraba 108 conquistas.

Entre sus grandes hazañas: Ganó su primer gran premio de máxima escala (G1) con el caballo Emperor Roderic en el GP Cruzeiro del Sul – Derby Brasileiro. El mejor ejemplar según Leandro fue, London Moon. Con él conquistó grandes certámenes como el GP Estado do Rio de Janeiro (G1) y el GP Presidente da República (G1).

En 2021, montando a Casa Blanca, cruzó el disco para registrar la victoria número 1,000 de su trayectoria. Poco antes de su deceso, mantenía un contrato estelar con el prestigioso Haras Santa Maria de Araras.

Su más reciente logro fue en 2025: alcanzó el sueño de toda fusta brasileña al ganar el Grande Prêmio Brasil (G1) con el ejemplar Sinsel del Stud Red Rafa.

El equipo de Meridiano Hípico envía nuestras más sentidas palabras de condolencia a familiares y amigos por esta sensible pérdida.