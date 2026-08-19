Dato por video: Con descargo y libre de tropiezos este ya ganó en La Rinconada

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La trigésima tercera reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada genera un ambiente de alta expectativa entre la afición hípica. La cartelera dominical pautada para dar inicio a la 1:00 p.m. contempla una extensa jornada de 13 competencias, entre las cuales destacan dos pruebas clásicas. Ante una programación de este calibre, el equipo de Meridiano Web ofrece una revisión detallada del material audiovisual para presentar información clave y de alto valor para los apostadores.

Un análisis en video que aclara el panorama: Sexta Válida R33

Tras una minuciosa observación del archivo de carreras, la atención se concentra en un ejemplar que enfrentó severas contrariedades en sus compromisos previos, especialmente en su salida más reciente. Se trata de una pieza que, de contar con un desarrollo limpio y libre de tropiezos, reúne los argumentos necesarios para convertirse en un virtual ganador dentro de la cartilla.

La prueba de cierre en el 5y6 nacional

El escenario de esta recomendación se ubica a la altura de la décima tercera competencia que marca la sexta válida del juego del 5y6. La prueba está reservada para ejemplares nacionales e importados de tres años, debutantes o no ganadores, sobre una nómina de 11 inscritos. En esta nómina sobresale por el puesto de pista dos el castaño norteamericano Wadi Al Kouf (USA), pauta que ostenta dos presentaciones en el circuito capitalino y un historial general de siete actuaciones sin victorias.

Revisión del tropiezo y proyección para el domingo

El análisis en video de su más reciente carrera, disputada el pasado 16 de agosto con la monta de Jhonathan Aray, revela el inconveniente sufrido al momento de la orden de partida. Al abrirse el aparato de salidas, el ejemplar Extreme Legacy buscó hacia adentro y desplazó su línea de carrera, acción que provocó la pérdida de balance de Aray, quien quedó desacomodado sobre el sillín.

Tras recuperarse del percance, el caballo inició su accionar por el centro de la pista, abordó la última curva pegado a la baranda interior y remató con fuerza para culminar en la cuarta posición, a poco más de ocho cuerpos del ganador Mister Will.

A pesar de cumplir con una reaparición cercana en el calendario, el representado de la caballeriza de Carlos Luis Uzcátegui contará en esta oportunidad con la conducción del aprendiz José Daniel Calicho. Esta alianza le otorga un valioso descargo de 2,5 kilogramos para fijar su peso efectivo en 56 kilos, un factor que será determinante en la búsqueda de la victoria en el óvalo de Coche.