De Coolmore América a La Rinconada: Así fue la llegada del semental Treaty of Rome al Haras Alegría

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El hipismo nacional mantiene su campaña de crecimiento en la cría de purasangres por medio de los diferentes planteles del país. Uno de ellos es el Haras Alegría, propiedad de Cristián Hurtado, quien conversó de manera exclusiva para Meridiano sobre cómo consiguió a este ejemplar para que inicie la temporada 2027 como semental en Venezuela.

La Rinconada: Así fue la llegada del semental Treaty of Rome al Haras Alegría

En conversación vía telefónica, el dueño del Haras Alegría, Cristián Hurtado, reveló detalles exclusivos de cómo seleccionó al purasangre Treaty of Rome para que se estrene como semental en nuestro país con las yeguas madres del establecimiento.

«Estabamos buscando algo importante, algo diferente, algo que realmente pudiera enriquecer a nuestras yeguas y que nos garantice el éxito de los futuros hijos. Llame a Estados Unidos, a una de las personas que se encarga de la parte de ventas, administración, gerencias y que trabaja con Coolmore América desde hace unos 25-30 años» expresó el empresario de manera pausada.

«Le comunique lo que estaba buscando, un padrillo fuera de serie, que para Venezuela, fuera algo prohibitivo, pero que me ayudara porque en el Haras estamos comprometidos con la cría y con nuestro deporte», complementó.

Sobre la selección del purasangre, comentó: «Me paso el pedigrí de un purasangre con todo lo que le pedí, a la semana de haber conversado y me dijo, amigo, revísalo, y cuando mis ojos estaban mirando el pedigrí que me enviaron, no lo podría creer». «Este pedigrí fue realmente increíble, continuó.

«El caballo Treaty of Rome es un hijo de Uncle Mo, realmente era uno de los padres que yo estaba buscando. Uncle ya esta consagrado como padrillo, sino como padre de padrillos (Jefe de Raza), y se ha caracterizado por transmitir velocidad, precocidad, excelentes físicos, excelente capacidad para correr en arena», manifiesta el empresario vía telefónica.

Sobre la base de la línea materna de este purasangre que comenzará su etapa como semental en el Haras Alegría, Cristián Hurtado manifiesta: «Para Venezuela, en su misma línea materna, tenemos a Great War Eagle, como también, en esa misma línea materna a Golden Spikes, que también estuvo en Venezuela como padrillo y fue el padre de nuestro campeón maduro y doble coronado, Ocean Bay».