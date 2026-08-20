Del Mar anuncia su temporada de otoño Bing Crosby

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Un comunicado de prensa de las autoridades de Del Mar anunció el calendario de la décima tercera temporada Bing Crosby, del 6 al 29 de noviembre, en el circuito ubicado en San Diego, California, que tendrá dos carreras de stakes de grado 1 como evento principal y un calendario de stakes de 2,1 millones de dólares durante su mitin.

Del Mar con la temporada 13 Bing Crosby

Para la presente temporada de otoño o Fall Meet, tiene como atractivo principal el Hollywood Derby (G1) de $300,000 para caballos de 3 años el 28 de noviembre en pista de grama y el Matriarch Stakes (G1) de $300,000 para potrancas y yeguas de 3 años en adelante el 29 de noviembre, en pista de grama.

Las carreras se presentarán de viernes a domingo durante todo el mes, con la única excepción del jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Este programa especial de ocho carreras comenzará a las 2:00 p. m. hora venezolana y concluirá aproximadamente a las 5:00 p. m.

Jornada del opening day

El fin de semana inaugural se celebrarán dos eventos para caballos criados en California: el Chosen Vron Stakes para caballos de 3 años en adelante, el 7 de noviembre, y el Betty Grable Stakes para potrancas y yeguas de 3 años en adelante, el 8 de noviembre. Ambas carreras tienen una distancia de 7 furlongs y una bolsa de premios de 100.000 dólares cada una.

Otros eventos selectivos a destacar son:

La Hollywood Turf Cup Stakes (G2T) de 200.000 dólares el 27 de noviembre

de 200.000 dólares el 27 de noviembre El Seabiscuit Handicap (G2T) de 200.000 dólares el 28 de noviembre.

La carrera principal del Día de Acción de Gracias es el Red Carpet Stakes, dotado con 120.000 dólares, para potrancas y yeguas de 3 años en adelante, que se disputa sobre una distancia de 1 3/8 millas en la pista de césped.