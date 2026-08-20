Del Mar anuncia su temporada de otoño Bing Crosby

Un comunicado de prensa de las autoridades de Del Mar anunció el calendario de la décima tercera temporada Bing Crosby, del 6 al 29 de noviembre, en el circuito ubicado en San Diego, California, que tendrá dos carreras de stakes de grado 1 como evento principal y un calendario de stakes de 2,1 millones de dólares durante su mitin.
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Para la presente temporada de otoño o Fall Meet, tiene como atractivo principal el Hollywood Derby (G1) de $300,000 para caballos de 3 años el 28 de noviembre en pista de grama y el Matriarch Stakes (G1) de $300,000 para potrancas y yeguas de 3 años en adelante el 29 de noviembre, en pista de grama.
Las carreras se presentarán de viernes a domingo durante todo el mes, con la única excepción del jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Este programa especial de ocho carreras comenzará a las 2:00 p. m. hora venezolana y concluirá aproximadamente a las 5:00 p. m.
Jornada del opening day
El fin de semana inaugural se celebrarán dos eventos para caballos criados en California: el Chosen Vron Stakes para caballos de 3 años en adelante, el 7 de noviembre, y el Betty Grable Stakes para potrancas y yeguas de 3 años en adelante, el 8 de noviembre. Ambas carreras tienen una distancia de 7 furlongs y una bolsa de premios de 100.000 dólares cada una.
Otros eventos selectivos a destacar son:
- La Hollywood Turf Cup Stakes (G2T) de 200.000 dólares el 27 de noviembre
- El Seabiscuit Handicap (G2T) de 200.000 dólares el 28 de noviembre.
La carrera principal del Día de Acción de Gracias es el Red Carpet Stakes, dotado con 120.000 dólares, para potrancas y yeguas de 3 años en adelante, que se disputa sobre una distancia de 1 3/8 millas en la pista de césped.