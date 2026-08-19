Ahora sí: Este es el ejemplar que le daría la victoria 60 a Winder Véliz en La Rinconada

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Todo se encuentra a punto en el hipódromo La Rinconada para la celebración de la trigésima tercera reunión de la temporada 2026. Preparadores, fustas y propietarios afinan los últimos detalles de sus conducidos para dar vida a una atractiva cartelera de 13 competencias.

La jornada dominical albergará dos eventos de jerarquía en el marco del juego del 5y6 nacional: La quinta edición del Clásico Julián Abdala (GIII), reservada para potrancas, y la trigésima octava edición del Clásico Gradisco (GII). Entre ambas citas selectivas, un total de 13 prospectos saldrá en la búsqueda de una jugosa bolsa a repartir de 162.500 dólares sobre un tiro corto de 1.100 metros.

Winder Véliz consolida su estatus en la pista

La constancia y la disciplina profesional consolidan al aprendiz Winder Véliz como uno de los látigos con mayor proyección y seguimiento por parte de la afición en el óvalo de Coche. El fusta apureño, quien cuenta con un valioso descargo de un kilogramo en la gualdrapa, viene de ser centro de una aclaratoria oficial por parte de la junta de comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). Luego de una revisión minuciosa en los libros de registro, la autoridad hípica ratificó que el jinete ostentaba 46 triunfos en La Rinconada y 12 en el circuito de Valencia al momento de la verificación.

Una faena de nivel y el camino hacia la meta de las 60 victorias

En la pasada reunión 32, Véliz firmó una faena magistral sobre la cabalgadura de Huracán Luis para bajar el telón de la cartelera dominical. Con una feroz atropellada por el centro de la pista, el látigo guio al pupilo de Asdrúbal Rojas hacia una victoria impactante que demostró, una vez más, su capacidad para resolver bajo presión. Gracias a ese lauro, el apureño alcanzó las 59 visitas al recinto de ganadores en su historial y este domingo firmó cinco compromisos de monta con el objetivo firme de alcanzar y hasta superar la barrera de las 60 fotos en los óvalos nacionales.

Alana surge como la carta de mayor fuerza para la hazaña

Al revisar las publicaciones especializadas y el balance de la cartilla, la oportunidad de sellar el triunfo 60 descansa sobre la opción de la yegua Alana, inscrita con el número uno en el gualdrapa. La pupila de Ismael Martínez acumula dos segundos lugares de forma consecutiva; incluso, en su salida más reciente cruzó la meta en la posición de honor pero sufrió el distanciamiento por parte de los jueces tras ocasionar tropiezos en la recta decisiva.

Véliz conoce a la perfección las virtudes de la ejemplar, por lo cual se perfila como una línea de alta jerarquía para cristalizar la victoria en una jornada dominical que promete emociones de principio a fin.