Clásico Julián Abdalá (GIII): 11 potrancas abren la ruta generacional de 2026 en La Rinconada

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El cuarto domingo de agosto trae consigo la celebración del V Clásico Julián Abdalá (Grado III), una prueba de marcada trascendencia para la nueva promoción de corredoras que esta incluida en la reunión 33 de carreras. El evento rinde homenaje a Don Julián Abdalá, emblemático propietario venezolano y expresidente del Jockey Club de Venezuela.

Su gestión resultó clave para la fundación de la Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes, organismo precursor del célebre Gran Premio Latinoamericano que vio la luz en 1981 y que se mantiene como la cita cumbre del hipismo regional.

Velocidad y estrategia en el inicio del bloque multimillonario

La competencia ocupa el octavo turno de la programación dominical y funciona como la primera válida del tradicional juego del 5y6, con hora fijada para las 4:05 de la tarde. Un total de 11 jóvenes purasangres saltará a la pista del óvalo de La Rinconada para cumplir su primer compromiso público sobre el trayecto de 1.100 metros, un reto directo que medirá su precocidad y velocidad inicial en el aparato de salidas.

Nómina oficial y un atractivo incentivo económico

El choque ofrece un choque de alto nivel técnico gracias al enfrentamiento entre talentos nacidos en el país y piezas de origen estadounidense. Esta combinación de pedigríes dará una vistosidad especial a la prueba, la cual reparte una bolsa adicional especial fijada en 130.000 dólares para los propietarios de las ejemplares mejor ubicadas.

La lista oficial de participantes con sus respectivos jinetes y entrenadores queda conformada de la siguiente manera:

1-Señora Isabel (USA): Hemirxon Medina – Ismael Martínez

2-My Amazing Mate (USA): Jaime Lugo – Noel Kucich

3-Nonna Yachinta: Iván Pimentel – Carlos Luis Uzcátegui

4-Meheble: Francisco Quevedo – Carlos Luis Uzcátegui

5-Altiva: Francisco Urdaneta – Humberto Correia Jr.

6-Dama de Fuego (USA): José Alejandro Rivero – Manuel Vielma

7-Aitana Princess: Yonkleiver Díaz – Ramón García

8-Princess Defence: Yoelbis González – Luis Peraza

9-Jijona (USA): Jaime Lugo – Fernando Parilli Tota

10-Pekas (USA): Johan Aranguren – Gabriel Márquez

11-Miye (USA): Rafael Solano – Fernando Parilli Araujo

Futuro prometedor: Potrancas La Rinconada

El resultado de este primer fogueo oficial perfilará a las candidatas más adelantadas de la generación nacida en 2024. Las posiciones y el desempeño individual en estos iniciales 1.100 metros otorgarán las primeras señales sobre la capacidad de adaptación a la alta competencia, un factor fundamental para proyectar el potencial a futuro de estas once promesas equinas en las próximas escalas del calendario selectivo pautado para la presente temporada 2026.