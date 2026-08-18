Conoce las medidas favorables para jinetes profesionales y aprendices al nivel nacional

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La Presidencia de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), bajo la conducción de Julio César León Heredia según lo establecido en el Decreto N° 5.324 publicado en Gaceta Oficial N° 43.358, promulgó una resolución oficial de alto impacto para el gremio de fustas en Venezuela. El dictamen fundamenta su potestad en el artículo 4, literal f, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que Suprime y Liquida el INH, en concordancia con los artículos 182, 183 y 184 del Reglamento Nacional de Carreras. La medida busca garantizar condiciones equitativas para los actores del espectáculo hípico y exaltar el profesionalismo, la ética y la competitividad en las jornadas de carreras del país.

Definición de la "Monta Perdedora" y naturaleza del Contrato de Monta

La normativa establece de manera formal la tarifa compensatoria conocida en la industria como Jockey Fee o "Monta Perdedora". Este pago está dirigido a los jinetes profesionales y aprendices por el libre ejercicio de su actividad deportiva en cada competencia donde no logren figurar dentro del marcador de premios, comprendido entre el primer y el quinto lugar.

El texto oficial especifica que el "Contrato de Monta" cobra validez legal mediante el registro oficial de la Tarjeta de Inscripción entre el propietario o entrenador y el jinete, quien actúa bajo su libre albedrío e independencia profesional. Asimismo, el artículo 1 aclara formalmente que esta compensación económica no constituye salario, derecho de índole laboral ni genera relación de dependencia contractual entre los fustas y el Instituto Nacional de Hipódromos o las autoridades de las distintas autoridades hípicas.

Estructura tarifaria y estándares internacionales

La escala de montos toma como referencia las prácticas y estándares internacionales de la Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (OSAF) y la Confederación Hípica del Caribe. El esquema tarifario oficial queda fijado de la siguiente manera:

Jinetes Aprendices: $40,00 USD por cada actuación fuera de los primeros cinco puestos del marcador.

Jinetes Profesionales: $50,00 USD por cada competencia sin figuración remunerada en el marcador.

Carreras Selectivas (Clásicos y Copas): $70,00 USD por actuación sin figuración, cifra asignada por igual a jinetes aprendices y profesionales.

Procedimiento de liquidación y vigencia

Los valores fijados en divisas estadounidenses se liquidarán en bolívares a la tasa de cambio oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) para la fecha correspondiente a la jornada hípica. La Dirección General Administrativa y la Dirección General de Actividades Hípicas gestionarán los pagos a través del sistema informático de liquidación del INH, con cargo directo a los fondos asignados a las bolsas de premios. La resolución cobró vigencia a partir de su firma el 16 de agosto de 2026 y su posterior difusión en el Boletín Oficial de la institución.