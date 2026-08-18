Haras La Primavera firma un hito inédito en el óvalo de La Rinconada

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La reciente jornada de carreras en el Hipódromo La Rinconada sirvió de marco para un acontecimiento de singular relevancia en las páginas del turf venezolano. El programa de 13 competencias, cuyo punto culminante registró la sorpresiva victoria de Teniente Dan en la nómina del Clásico República Bolivariana de Venezuela (Grado I) con la efectiva yunta del jinete Jhonathan Aray y el entrenador Riccardo D’Angelo, presenció una hazaña de crianza poco habitual en los registros del circuito caraqueño.

Hermanos completos imponen su jerarquía en pruebas consecutivas

La historia comenzó a redactarse a la altura de la cuarta competencia del programa, un evento especial reservado para ejemplares de cinco años, ganadores de una y dos carreras. En ese compromiso, el maduro The Fieldher Jr. aseguró el triunfo con la impecable conducción del fusta Jean Carlos Rodríguez. El castaño cruzó la meta en el primer lugar tras registrar un tiempo global de 80 segundos exactos para el trayecto de 1.300 metros.

Posteriormente, en la segunda válida del tradicional juego del 5y6 nacional, la pista vio el retorno triunfal de The Last Dance. El representante de los colores del Stud "Alabama PB" se impuso con la guía del aprendiz Oliver Medina, una demostración de solvencia física que ratificó su clase tras superar un periodo de inactividad de 77 días lejos de las pistas.

Sello de calidad en la cría y dominio absoluto en la estadística

La singularidad de esta doble victoria reside en la exacta coincidencia genética de ambos maduros. Tanto The Fieldher Jr. como The Last Dance son hermanos enteros, nacidos del cruce entre el semental Manchester y la matrona Lady Ashton, esta última hija del reproductor Champlain. Ambos puros de carreras vieron la luz y desarrollaron sus primeras etapas de crecimiento en los prados del Haras La Primavera, reconocido centro de crianza del país.

Este suceso sin precedentes llena de orgullo al aparato productivo del hipismo venezolano y exalta el trabajo de la familia Paparoni en la selección de líneas de sangre de primer nivel. El éxito continuado de sus ejemplares se refleja con claridad en la tabla general de Haras de la presente temporada 2026, renglón en el cual la Haras consolida el primer lugar de la estadística nacional tras acumular un total de 33 victorias.