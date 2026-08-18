Esta es la razón por la cual Hemirxon Medina actuará este domingo en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada tiene todo dispuesto para reencontrarse con la afición este domingo 23 de agosto. La reunión número 33 promete una jornada llena de emoción a lo largo de 13 competencias, entre las cuales destacan dos pruebas selectivas en trayectoria de 1.100 metros reservadas para la generación de potros y potrancas.

Rigor disciplinario en el reglamento: La Rinconada

Este retorno a la acción ocurre tras una reunión previa en la que la junta de comisarios mantuvo una intensa actividad disciplinaria. Las autoridades aplicaron de forma rigurosa el Reglamento General de Carreras, de donde surgieron severas medidas que abarcan tanto sanciones económicas como suspensiones para diversos profesionales del hipismo.

Situación del fusta Hemirxon Medina: Jinete Profesional

Entre los jinetes sancionados figura Hemirxon Medina, profesional que acumula 14 victorias en el transcurso de la actual temporada. El informe oficial especifica una medida de inhabilitación por un lapso de seis semanas debido a los acontecimientos vinculados al ejemplar Zio Giaccof.

Vigencia de la sanción y compromisos firmados

Sin embargo, el documento aclara que la penalización surtirá efecto a partir del lunes 24 de agosto y se extenderá hasta el 5 de octubre de 2026. Esta disposición administrativa permite a Medina actuar sin impedimentos legales en la jornada dominical para cumplir con los tres compromisos que firmó de manera previa.

Montas: Hemirxon Medina R33 La Rinconada

7) Only In America (USA) de Ismael Martínez.

8) Señora Isabel (USA) de Ismael Martínez. (V Clásico Julián Abdala GIII).

11) Gran Torrente (USA) de Ismael Martínez. (XXXVIII Clásico Gradisco GII).