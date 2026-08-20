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La próxima semana llega la temporada de Kentucky Downs con el Nashville Derby (G2)

Es la segunda prueba más rica en Estados Unidos en pista de grama

Por

Darwin Dumont
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 10:00 am
La próxima semana llega la temporada de Kentucky Downs con el Nashville Derby (G2)
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Kentucky Downs anunció que 1/ST BET, con tecnología de Xpressbet, se convertirá en el socio oficial de apuestas en línea y patrocinador principal de su temporada de carreras de siete días de 2026, que comienza el sábado 29 de agosto y continúa el 30 de agosto, el 3 de septiembre, del 5 al 7 de septiembre y el 9 de septiembre.

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Además, 1/ST BET se convertirá en el patrocinador principal del Nashville Derby (G2), con una bolsa de premios de 3 millones de dólares, que se celebrará el 5 de septiembre. Esta prueba se disputa sobre una distancia de una milla y cinco dieciseisavos (2,100 metros) en la pista de césped del hipódromo de Kentucky Downs, ubicado en Franklin, Kentucky.

Esta es la segunda carrera con mayor dotación económica para caballos de 3 años en Norteamérica y una de las 12 carreras de stakes programadas para el US Open of Turf Championships de Kentucky Downs. Además, es la bolsa de premios más millonaria y atractiva de Estados Unidos en pista de grama, fuera de la Breeders’ Cup.

El Nashville Derby en su edición reciente (como 2025), la bolsa total ascendió a $3.5 millones de dólares, consolidándose como el segundo derby para tresañeros con mayor dotación económica del país, solo detrás del mítico Kentucky Derby de Churchill Downs.

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