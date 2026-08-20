La próxima semana llega la temporada de Kentucky Downs con el Nashville Derby (G2)

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Kentucky Downs anunció que 1/ST BET, con tecnología de Xpressbet, se convertirá en el socio oficial de apuestas en línea y patrocinador principal de su temporada de carreras de siete días de 2026, que comienza el sábado 29 de agosto y continúa el 30 de agosto, el 3 de septiembre, del 5 al 7 de septiembre y el 9 de septiembre.

El Derby de Nashville es la más lucrativa del año en césped

Además, 1/ST BET se convertirá en el patrocinador principal del Nashville Derby (G2), con una bolsa de premios de 3 millones de dólares, que se celebrará el 5 de septiembre. Esta prueba se disputa sobre una distancia de una milla y cinco dieciseisavos (2,100 metros) en la pista de césped del hipódromo de Kentucky Downs, ubicado en Franklin, Kentucky.

Esta es la segunda carrera con mayor dotación económica para caballos de 3 años en Norteamérica y una de las 12 carreras de stakes programadas para el US Open of Turf Championships de Kentucky Downs. Además, es la bolsa de premios más millonaria y atractiva de Estados Unidos en pista de grama, fuera de la Breeders’ Cup.

El Nashville Derby en su edición reciente (como 2025), la bolsa total ascendió a $3.5 millones de dólares, consolidándose como el segundo derby para tresañeros con mayor dotación económica del país, solo detrás del mítico Kentucky Derby de Churchill Downs.