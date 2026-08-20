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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar este domingo

Por

Saúl García
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 08:30 am
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33
David Urdaneta
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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

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La jornada hípica nacional vuelve a tener la presencia sempiterna del Juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, y este domingo comenzará en la octava competencia, a partir de las 4:05 de la tarde, con la celebración y disputa de la quinta edición del Clásico Julián Abdalá GIII para potras nacionales e importadas de dos años y luego en la cuarta válida del 5y6 Nacional, la disputa del Clásico Gradisco GII en su edición 38, para potras nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.100 metros. 


PRIMERA VÁLIDA 

EJEMPLAR PUNTOS
Señora Isabel  15
Jinona 8
My Amazing Mate 3
Altiva 3
Dama de Fuego 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Alana 13
Universal Joy 10
Princess Atena 4
Yankee Lake 4

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Isobarico 13
Tío Horacio  11
Lemon White  2
Areebol 2
Father Heart 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Gran Manuel  12
Gran Torrente 8
Kilimanjaro 7
Elohim 2
Yaupon Force 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Quiriquireño  13
Zaraceño  11
Sr. León  3
Leo Alessandro 2
Stephen  1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
More Than Galileo 12
Don Rubén 7
Wadi al Kouf 6
El Gran Joshue 5

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