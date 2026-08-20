La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.
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La jornada hípica nacional vuelve a tener la presencia sempiterna del Juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, y este domingo comenzará en la octava competencia, a partir de las 4:05 de la tarde, con la celebración y disputa de la quinta edición del Clásico Julián Abdalá GIII para potras nacionales e importadas de dos años y luego en la cuarta válida del 5y6 Nacional, la disputa del Clásico Gradisco GII en su edición 38, para potras nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.100 metros.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Señora Isabel
|15
|Jinona
|8
|My Amazing Mate
|3
|Altiva
|3
|Dama de Fuego
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Alana
|13
|Universal Joy
|10
|Princess Atena
|4
|Yankee Lake
|4
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Isobarico
|13
|Tío Horacio
|11
|Lemon White
|2
|Areebol
|2
|Father Heart
|2
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Gran Manuel
|12
|Gran Torrente
|8
|Kilimanjaro
|7
|Elohim
|2
|Yaupon Force
|1
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Quiriquireño
|13
|Zaraceño
|11
|Sr. León
|3
|Leo Alessandro
|2
|Stephen
|1
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|More Than Galileo
|12
|Don Rubén
|7
|Wadi al Kouf
|6
|El Gran Joshue
|5