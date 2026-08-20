La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°33

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El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo es: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.

La Rinconada: Favoritos de la Catedra de las revistas hípicas del BloqueDeArmas para la reunión 33

La jornada hípica nacional vuelve a tener la presencia sempiterna del Juego de las mayorías, el 5y6 Nacional, y este domingo comenzará en la octava competencia, a partir de las 4:05 de la tarde, con la celebración y disputa de la quinta edición del Clásico Julián Abdalá GIII para potras nacionales e importadas de dos años y luego en la cuarta válida del 5y6 Nacional, la disputa del Clásico Gradisco GII en su edición 38, para potras nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.100 metros.



PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Señora Isabel 15 Jinona 8 My Amazing Mate 3 Altiva 3 Dama de Fuego 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Alana 13 Universal Joy 10 Princess Atena 4 Yankee Lake 4

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Isobarico 13 Tío Horacio 11 Lemon White 2 Areebol 2 Father Heart 2

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Manuel 12 Gran Torrente 8 Kilimanjaro 7 Elohim 2 Yaupon Force 1

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Quiriquireño 13 Zaraceño 11 Sr. León 3 Leo Alessandro 2 Stephen 1

SEXTA VÁLIDA