¡Pedigree de lujo! Debuta un hijo de Tato Zeta en vientre Into Mischief en La Rinconada

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La temporada nacional del turf criollo continua este domingo con la realización de la jornada hípica número 33 del año, la cual tiene una programación de 13 carreras, en las cuales, se van a disputar dos pruebas clásicas, reservadas para el inicio de la temporada de dosañeros dentro de las válidas del 5y6 Nacional.

La Rinconada: Debuta un hijo de Tato Zeta en vientre por Into Mischief

En el marco de la edición 38 del Clásico Gradisco (GII) para potros nacionales e importados de dos años en distancia de 1.100 metros, se disputará con una nómina de 13 dosañeros a competir, de los cuales, ocho de ellos son debutantes en nuestro país, sobresale uno con un cruce de lo más granado del turf nacional e internacional.

El entrenador Ramón García Mosquera presenta al dosañero Special One, con la monta del jinete profesional Yoelbis González para los colores del Stud Quarterback. Este potro de dos años es un hijo del campeón maduroTato Zeta en la yegua Into The Moon por Into Mischief, nacido el siete de febrero del 2024 en las tierras del Haras Los Caracaros.

El cruce del campeón maduro nacional y ganador del mismo clásico en disputa, pero con seis años, cuando se reservaba para ejemplares maduros, y el actual siete veces campeón semental de Estados Unidos y padre del actual Caballo del Año y doble coronado del 2025, Sovereignty, hace generar muchas expectativas por lo que pueda ser su debut y posterior campaña como purasangre.

Su trabajo más reciente en la arena caraqueña, se ubica el 14 de agosto, con un crono de 51,4 en 800 metros, con remate de 12,4 / 64,2, 2p /77,4 4p /94 / movidos, respondieron y apareado con New Venezuela 2ª en silla, informó la División de tomatiempos del INH.