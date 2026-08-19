Debuta medio hermana de caballo ganador de una gema de la triple corona

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La temporada nacional continúa con una nueva fecha de carreras de caballos este domingo 23 de agosto. La programación incluye 13 carreras en el Hipódromo La Rinconada, donde se disputarán dos pruebas clásicas de grado para potros de dos años, los cuales recorrerán una distancia de 1.100 metros.

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En la octava carrera de la jornada dominical, que funciona como la primera válida del 5y6 Nacional, se disputará el Clásico Julián Abdalá GIII. La competencia está reservada para potras de dos años en distancia de 1.100 metros. La nómina registra 11 dosañeras inscritas, y siete de ellas se estrenan en la actual campaña.

Una de las debutantes es la potra Altiva, bajo el entrenamiento de Humberto Correia Jr. y con la monta del jinete profesional Francisco Urdaneta para los colores del Stud Bou Stable. La dosañera es hija del semental YesbyJimmyni en la matrona Valanis por Quiet American. Nació el 26 de marzo del 2024 en los predios del Haras La Olyana.

La debutante es la segunda producción de la matrona Valanis en el país. En este circuito también hace campaña el tresañero Big Valdi, reciente ganador del segundo paso de la Triple Corona Nacional, el Clásico Cría Nacional, con la monta del astro zuliano Jaime Lugo para el stud del mismo nombre.

Su trabajo más reciente en la pista ocurrió el pasado 15 de agosto. Registró parciales de 67.4 en 1.000 metros con un remate de 12.4 en los 200 finales (//80,4 2p /94,4 / 100 / SHN Y fenómena – en silla), según informó la División de tomatiempos del INH en su hoja de ajustes previa.