Medida oficial del INH: Un ejemplar participará invalidado en la reunión 33 de La Rinconada

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Los preparativos entran en su fase final para el desarrollo de la reunión número 33 en la presente temporada del Hipódromo Internacional La Rinconada. El sonido del clarín anunciará el inicio de la jornada este domingo, 23 de agosto de 2026, a partir de la 1:00 de la tarde. Tanto látigos experimentados como aprendices y entrenadores desplegarán su talento, disciplina y pasión a lo largo de las 13 competencias programadas que incluyen dos eventos selectivos para potros y potrancas.

Doble cita selectiva en la pista de La Rinconada: 5y6 nacional

El V Clásico Julián Abdalá (Grado III) engalana la octava competencia del programa, compromiso que funciona como la primera válida del bloque multimillonario del 5y6 nacional. La cita reúne en la pista a 11 de las mejores piezas de dos años, entre nacionales e importadas, en un explosivo recorrido de 1.100 metros. Las jóvenes corredoras buscarán asegurar el liderato inicial de la generación en una prueba caracterizada por la velocidad y la exigencia estratégica desde el aparato de salidas.

Los potros miden fuerzas por una jugosa bolsa en la undécima carrera

A la altura de la undécima competencia, cuarta válida del juego de las mayorías, el óvalo caraqueño presenta la edición XXXVIII del Clásico Gradisco (Grado II). La nómina de esta icónica competencia convoca a 13 potros nacionales e importados de la nómina purasangre, contendientes que saltarán a la pista en pos de los máximos honores sobre el trayecto de 1.100 metros.

El choque promete emociones de primer nivel, no solo por el prestigio de la selectiva, sino también por el atractivo incentivo económico, el cual contempla una bolsa especial adicional a repartir fijada en 162.500 dólares.

Lote numeroso en la tercera válida del 5y6 nacional

En lo respectivo al popular juego de las mayorías, la décima competencia de la tarde tercera válida del sistema de apuestas presentará un llamado especial para caballos nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de 2 y 3 carreras, con excepción de competencias de reclamo en el país. Un total de 11 participantes buscará el triunfo sobre una distancia de 1.400 metros.

San Benito: Hijo de Gun Runner con condición particular de apuesta

Desde el puesto de pista número dos saltará a la arena San Benito (USA), castaña de cinco años descendiente de Gun Runner en Orchardof The Nile, nacido y criado en Florida. El pupilo del establo de Riccardo D'Angelo, defensor de las sedas del Stud "Los Samanes Racing", contará con los servicios nuevamente del jinete profesional Jaime Lugo pero ahora con 59 kilos en la escala oficial.

Con una campaña de seis actuaciones para tres triunfos, el importado mantiene un rendimiento destacado en La Rinconada. El castaño viene de ganar en su más reciente por vía reglamentaria.

Para esta oportunidad, la Junta Comisarial y la dirección del Instituto Nacional de Hipódromos determinaron una medida especial en torno a la participación de San Benito (USA): El ejemplar de origen estadounidense correrá únicamente por el premio en metálico de la prueba y no participará en la jugada del 5y6 nacional ni en los restantes dividendos del sistema de apuestas oficiales.