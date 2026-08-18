Samuel Yánez correrá este domingo tras el caso Queen Rhaenyra: ¿Por qué?

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo de las carreras de purasangres retorna este domingo 23 de agosto a la pista del Hipódromo La Rinconada en un ambiente signado por el rigor normativo. Durante la anterior reunión de competencias, las autoridades hípicas mantuvieron una exhaustiva revisión de las tomas de vídeo de cada prueba.

En el marco del Reglamento General de Carreras, el cuerpo de comisarios aplicó los correctivos correspondientes para sancionar las faltas cometidas en el desarrollo de los trayectos, dictamen del cual derivaron multas y suspensiones para varios profesionales del látigo.

El caso Queen Rhaenyra y la medida contra Samuel Yánez

Entre las resoluciones publicadas en el boletín oficial de la institución resalta la medida impuesta al jinete aprendiz Samuel Yánez. Las autoridades del circuito caraqueño determinaron una suspensión de dos semanas para el joven fusta a causa de la infracción cometida sobre los lomos de la yegua Queen Rhaenyra. El ejemplar cruzó la línea de meta en la posición de honor, pero sufrió el distanciamiento legal tras la comprobación de tropiezos e interferencias causados en perjuicio de otros competidores durante el recorrido.

Vigencia del fallo administrativo y presencia en el programa dominical

Pese a la severidad de la sanción, la resolución emitida por el Instituto Nacional de Hipódromos fija el inicio de la inhabilitación a partir del lunes 24 de agosto. Este lapso de entrada en vigencia otorga el aval reglamentario para que Samuel Yánez participe sin obstáculo alguno en la reunión número 33 del calendario oficial, lo cual le permitirá responder por los tres compromisos de monta firmados con anterioridad en la cartilla del fin de semana.