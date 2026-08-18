¿Por qué Yoelbis González sí correrá este domingo en La Rinconada?

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El óvalo de La Rinconada tiene todo dispuesto para el reencuentro con la afición hípica este domingo 23 de agosto. La reunión número 33 del calendario oficial promete una jornada vibrante a lo largo de 13 competencias de primer nivel. El atractivo central del programa radica en la disputa de dos eventos selectivos en la distancia de 1.100 metros, compromisos reservados exclusivamente para la prometedora generación de potros y potrancas de dos años.

Rigor reglamentario tras la última reunión oficial

Este retorno a la actividad sobre la pista llega precedido por una intensa labor en los despachos de la junta de comisarios. Durante la jornada anterior, las autoridades aplicaron el Reglamento General de Carreras de manera estricta para la corrección de diversas irregularidades en la pista. Como resultado de este seguimiento, el cuerpo colegiado dictaminó medidas severas que incluyen desde multas económicas hasta suspensiones temporales para varios profesionales de la fusta.

Habilitación temporal para Yoelbis González antes del paro disciplinario

Dentro del grupo de sancionados figura el jinete profesional Yoelbis González, quien suma 24 victorias a lo largo de la presente temporada 2026. La resolución comisarial establece una medida de inhabilitación por un lapso de seis semanas debido a los hechos ocurridos con la yegua importada Coach Sessa, ejemplar que sufrió la descalificación en la pasada reunion.

No obstante, el dictamen oficial precisa que la penalización entrará en vigencia formal a partir del lunes 24 de agosto y culminará el 5 de octubre de 2026. Esta ventana reglamentaria faculta a González para actuar sin impedimento alguno este domingo y cumplir los dos compromisos que asumió previamente en la nómina oficial.

Los compromisos de responsabilidad para el profesional de la fusta

El fusta tendrá una participación determinante en las dos pruebas centrales del programa dominical, con las siguientes responsabilidades en el aparato de salidas: